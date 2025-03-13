Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Manisa Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri düzenledi. Manisa’da ilk kez düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona, devlet ve vakıf olmak üzere 21 üniversite katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda, üniversiteler, sınavlara hazırlanan öğrencilerle buluştu.

Üniversiteleri tanıma heyecanı taşıyan öğrenciler, hedefledikleri ve merak ettikleri bölümlerle ilgili akademisyenler ve kariyer danışmanlarından bilgi aldı.

Büyük ilgi gören organizasyonda, öğrencilere yönelik sınava hazırlık süreci, motivasyon, etkili soru çözme teknikleri, girişimcilik ve kariyer planlama gibi konularda seminerler verildi. Üniversite bölüm tanıtım atölyeleri de düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Kılınçlar, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve MABEM yetkilileri, öğrenciler ve üniversitelerden gelen misafirlerle yakından ilgilendi.

Manisa’daki bütün öğrencilerin, bu fırsattan yararlanmasını istediklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Kılınçlar, “Üniversite tanıtım günlerini Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hevesle ve zevkle düzenlemeye çalıştık. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri var. Onların rektörleri, hocaları, yetkilileri, eğitim danışmanları yer alıyor. Burada amacımız, Manisa’da eğitim gören çocuklarımızın üniversiteye hazırlık aşamasında, bölüm ya da üniversite tercih ederken izleyeceği yolla ilgili kendilerine danışmanlık yapmak. Tabi bu da bir uzmanlık gerektiriyor. Üniversite tanıtım günlerini, çocuklarımız için düzenledik. Biliyorsunuz Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kurumlarından birisi MABEM. Aslında buradaki öğrenciler bizi bu yola itti diyebiliriz. Öğrencilerimiz kendi gözleriyle görsünler, üniversiteleri birebir kendi danışmanlarıyla konuşsunlar ve bakış açıları, ufukları genişlesin istedik. En önemlisi de Manisa’daki bütün öğrenciler yararlansın istedik" dedi.