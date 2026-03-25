Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım maliyetlerine destek olmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

MANİSA (İGFA) - Nisan ve Mayıs ayları boyunca hafta içi her gün, toplu taşımada TROY kart kullanan vatandaşların gün içindeki ilk binişleri ücretsiz olacak.

Ekonomik dayanışmayı güçlendirmeyi ve toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedefleyen bu düzenleme ile vatandaşların ulaşım giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Uygulama kapsamında, TROY kart ile yapılan ödemelerde günün ilk yolculuğu otomatik olarak ücretsiz tanımlanacak.

'VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde, vatandaşlarımızın bütçesine katkı sunmak ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla Nisan ve Mayıs aylarında TROY Kart ile yapılacak ilk binişleri ücretsiz hale getirdik. Bu adımın toplu taşımaya olan ilgiyi artıracağına inanıyoruz. Yeni uygulamamızın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim.'