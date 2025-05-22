Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gençlik Festivali kapsamında Sümerpark’ta düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Gazeteci Duygu Demirdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı programda gençlerin sorunlarını dinleyen Başkan Zeyrek, hayata geçirdikleri projeleri anlattı, soruları yanıtladı ve çözüm önerilerini paylaştı. Ortak akıl ve ortak yönetim vurgusu yapan Zeyrek, gençlere seslenerek, “Gelin, şehrimizi birlikte yönetelim” dedi.

Buluşmada, gençlerin şehirle ilgili beklentileri, karşılaştıkları sorunlar ve öneriler masaya yatırıldı. Programın açılışında konuşan Duygu Demirdağ, gençlerle ilgili, onların isteklerini, hayallerini, sorunlarını dinleyen ve çözüm için gelen bir belediye başkanı ile karşılaştığı için mutluluk duyduğunu söyledi. Gençlerle samimi bir diyalog kuran Başkan Ferdi Zeyrek, ortak akılla yönetim anlayışını ifade ederek, “Bir şehrin sorunlarını çözmek istiyorsak, önce bu sorunları doğrudan sizlerden dinlememiz gerekiyor. İlk gün bir manifesto yayınlamıştık ve orada ‘Gelin, şehrimizi birlikte yönetelim’ demiştik. Bu sadece bir söylem değil. Kendimizi gerçekten Manisa’da yaşayan 1,5 milyon insanla birlikte yönetmek istiyorum” diye konuştu.

“Asıl hedefimiz, çözüm yollarını birlikte üretmek”

Zeyrek, gençlerin yaşadığı sorunları bildiğini, asıl hedefinin çözüm yollarını birlikte üretmek olduğunu vurgulayarak, “Manisa’mı, şehrimde yaşayan herkesi çok seviyorum, ama sizlerle aynı duyguda buluşmak beni ayrıca mutlu ediyor. Sizler yaşadığınız sıkıntıları paylaşacaksınız. Emin olun birçoğunu zaten biliyorum. Ama asıl önemli olan, sizlerle aynı duyguyu paylaşmak ve çözüm yollarını birlikte bulmak. O yüzden bugün burada bulunmanız çok kıymetli. Evet, Manisa’da bir genç yaşam var, ama şehir bu yaşamın ne kadarını karşılıyor? Bunu sizlerden duymak istiyorum” dedi.

Etkinliğe kızı Nehir ile birlikte katılan Başkan Zeyrek, yıllar önce aynı sorunları yaşayan biri olarak gençleri çok iyi anlamaya çalıştığını vurgulayarak, “Yıllarca ben de sizler gibi burada oturup derdimizi anlatmaya çalıştım, ama sesimizi duyan bir yönetim anlayışı yoktu. Mimarlar Odası Başkanı’ydım, kent suçlarına karşı mücadele verdim, ama sesimiz duyulmadı. Şimdi buradayım ve sizin sesinizi duymaya geldim. Bundan sonra da sizlerin belirleyeceği ortamlarda daha sık bir araya gelmeliyiz. Benim için önemli olan, siz beni ailenizde nereye koyuyorsanız orada olmamdır. ‘Amca’ diyen için amca, ‘abi’ diyen için abi, ‘evlat’ diyen için evladım. ‘Başkan’ sıfatını aramıza bir duvar olarak koymak istemiyorum” dedi.

“Manisa’yı marka şehir haline getiremeyeceksem bu koltukta oturmamın hiçbir anlamı yok”

Ferdi Zeyrek, öğrencilerin otobüs seferleri ile ilgili sıkıntılarını dile getirmesi üzerine, üniversiteye giden 21 numaralı otobüs hattındaki sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, “15 yeni otobüs aldık, yeni dönemde bu sorun bitecek. Liselim projemizle tüm lise öğrencilerine ücretsiz internet sağlıyoruz. Ama ben asıl şunu soruyorum; üniversite bittikten sonra Manisa’da kalacak mısınız ya da başka şehirde iseniz dönecek misiniz? Eğer dönmezseniz, bu kente katkı sunmazsanız, bu boşluğu başkaları doldurur. Bu şehir turizmiyle, tarihiyle, kültürüyle çok değerli, ama birçok eksiği de var. Sizlerin üniversitelerde edindiğiniz formasyonla Manisa’nın gelişimine katkı sağlamanızı istiyorum. Ben Manisa’dan 10 gün ayrı kalsam, Manisa’yı özlüyorum. Spil Dağı’nı özlüyorum, mahallemi özlüyorum. Ben şehrime aşığım. Açık yüreklilikle söyleyebilirim; ben bir Manisa milliyetçisiyim. Artık Manisa’da yaşayarak mutlu olabileceğiniz sosyal ortamları kurmak istiyorum. Temmuz-Ağustos gibi açacağımız sosyal yaşam alanlarıyla sineması, konservatuvarı, gençlik senfoni orkestrası, kayıt stüdyoları ile bir Manisa olacak. Beş yıl sonra gençlerin aktif olduğu, gelişen, vizyoner bir Manisa hayal ediyorum. Eğer bu hayallerimi gerçekleştiremeyeceksem, Manisa’yı marka şehir haline getiremeyeceksem bu koltukta oturmamın hiçbir anlamı yok. Ama ben yürekten inanıyorum; bu hayalleri sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Şeffaf Yönetim Vurgusu

CBÜ öğrencisi İlkim Efsen’in “Bütçe fazlası açıkladınız, şeffaf belediyecilik ve hesap verebilirlikten bahsediyorsunuz, nasıl bir vizyonla ilerliyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Başkan Zeyrek şunları söyledi:

“İlk yılımızda 985 milyon TL bütçe fazlası verdik. Her kuruşta bu şehrin çocuklarının hakkı var. Bütçeyi biz devraldık ama mali disiplini biz sağladık. Bazı işlerde ihale ile başka firmaya vermek yerine, işleri kendimiz yaparak 232 milyon TL tasarruf ettik. Harcanan her kuruşu belediye sitesinde paylaşıyoruz. Para benim değil, hepimizin. Bu hesap verilebilirliği bir temel haline getirdim, benden sonra da bu anlayışın sürmesini istiyorum. Bu paralar yine size dönecek. Disiplinli olunursa kaynak yaratmak mümkün. Bu anlayışla devam edeceğiz”

“Bir gün bu hesabı veremezsem, o gün bu koltukta oturmamam gerekir” diyen Zeyrek, “Sabah 7.30’da mesaiye başlarım, hafta sonları da çalışırım. Sosyal hayatım yok denecek kadar az, çocuklarıma bile zaman ayıramıyorum. Oysa mimar olarak çok daha fazla kazanabilirdim. Ama hedefim bu şehri hak ettiği değere ulaştırmak. O günleri gördüğümde en mutlu ben olacağım” diye konuştu.

Kütüphane ve Çalışma Ofisleri Müjdesi

Ferdi Zeyrek, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Çağrı Kartal’ın kütüphane yetersizliğiyle ilgili sorusu üzerine, mevcut zabıta birimi olarak kullanılan ve Sübyan Mektebi olarak bilinen yapının Manisa Tarihi Kütüphanesi’ne dönüştürüleceğini açıkladı. “Şu ana kadar 7 bin eser topladık” diyen Zeyrek, kütüphane dışında öğrenciler için çalışma ortamı eksikliğine de dikkat çekti. Zeyrek, “Kütüphaneye gidip çalışmak istediğinizde alanların yetersiz olduğunu biliyorum. Eylül ayında, Kent Park, Ulupark ve Fatih Parkı gibi birçok noktada, içinde ücretsiz internet, çay, kahve hizmeti olan, yazın serin, kışın sıcak olacak ders çalışma salonları göreceksiniz. Gençlerin ders çalışabileceği, vakit geçirebileceği bu alanları yaygınlaştıracağız” diyerek gençlere müjde verdi.

“Günde 100 köpek kısırlaştırılıyor”

Sokak hayvanlarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Başkan Zeyrek, Yuntdağı’nda 117 dönüm alanda kurulan tesisin Türkiye’nin en kapsamlı hayvan yaşam alanlarından biri olduğunu belirterek, “Nasıl Manisa’daki bir evladın saçının bir teline zarar gelsin istemiyorsam o hayvanların da bir tüyüne zarar gelsin istemiyorum. Hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkeziyle hizmet veriyoruz. Günde ortalama 100 köpek kısırlaştırılıyor Sahiplendirme çalışmaları yapıyoruz, destekler veriyoruz” diyerek yapılan çalışmaları anlattı.

Öğrencilere, “Şehirde gördüğünüz sorunların çözümleri için proje yazın, ben size destek olayım. Bu şehre dokunan projelere imzanızı atın. Kapım sonuna kadar açık” diyerek öğrencilere çağrıda bulundu.

“Hiç kimse yatağa aç girmeyecek” Bir öğrencinin kahveye daha uygun fiyatla ulaşmanın kendileri için ne denli önemli olduğunu ifade etmesi üzerine Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Niobe Kahve markasıyla sunduğu hizmete dikkat çekti. Zeyrek, “Çok daha kaliteli kahveyi çok daha uygun fiyatlarla sunuyoruz. Markalı kahvecilerden daha iyi bir kaliteyi maliyetine sağlıyoruz. Öğrencilerimiz için ulaşılabilir noktalarda bu hizmeti veriyoruz” dedi.

Aynı öğrenci, sabah erken saatlerde İzmir’den Manisa’ya geliş sürecini anlatarak Büyükşehir Belediyesi’nin sabah çorbası ikramından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Bunun üzerine Zeyrek, “Her gün 2 bin öğrencimize çorba ikram ediyoruz. Kent Lokantası’nın Muradiye şubesinde dört çeşit yemeği yalnızca 50 TL’ye sunuyoruz. Üstelik isteyenler askıda yemekten ücretsiz olarak da faydalanabiliyor. Yeter ki sizler mutlu olun. Belki klişe gelebilir, ama bu benim hayat felsefem; bu şehirde hiç kimse yatağa aç girmeyecek” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Manisa – İzmir arası ulaşımın 100 TL olmasından, yapılan sosyal etkinlikler, konserler, tiyatrolardan duydukları memnuniyeti dile getirirken Başkan Zeyrek de öğrenciler için çamaşır kafe, sosyal alanlar gibi yeni projeleri de kısa süre içinde hayata geçireceklerini söyledi.