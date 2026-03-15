Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde uzun süredir beklenen sıcak asfalt çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 2 bin 500 ton asfaltın kullanılacağı proje ile sanayi sitesindeki ulaşım hem daha güvenli hem de daha konforlu bir yapıya kavuşuyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde yol yapım, bakım ve üstyapı iyileştirme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Sarıgöl Yeni Sanayi Sitesi'nde esnafın beklediği çalışmayı başlattı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; yol yüzeyindeki deformasyonların giderilmesi, zemin mukavemetinin artırılması ve uzun ömürlü bir zemin elde edilmesi hedefleniyor.

Teknik standartlara uygun şekilde serilen 2 bin 500 ton sıcak asfalt sayesinde, sanayi sitesindeki lojistik hareketlilik çok daha sağlıklı bir altyapıya kavuşacak; bölgedeki toz, çamur ve bozuk yol sorunları ise son bulacak.

'17 İLÇEMİZDE ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Sanayi Sitesi esnafının 10 yıllık beklentisini sonlandırdıklarını belirtti. Başkan Dutlulu, 'Sarıgöl ilçemizde Yeni Sanayi Sitesi esnafımızın 10 yıldır beklediği sıcak asfalt çalışmalarını başlattık. 2 bin 500 ton sıcak asfalt ile sanayi sitemizin çehresini değiştiriyor, ulaşımı konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Manisa'mızın 17 ilçesinde, ihtiyaç duyulan her alanda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz' dedi.

'BESİM BAŞKAN İLE SARIGÖL HİZMETE DOYACAK'

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, sanayi sitesinde yıllardır beklenen hizmetin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: 'Sarıgöl'ümüzde yıllardır söz verilip bir türlü gerçekleştirilemeyen Yeni Sanayi Sitesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını başlattık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu olmak üzere, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkamızda Besim Başkanımız olduğu sürece Sarıgöl hizmete doyacak. Kendisini çok seviyoruz, bu değerli hizmet için tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz.'

ESNAFTAN BAŞKAN DUTLULU'YA TEŞEKKÜR

Yaklaşık 10 yıldır süregelen yol sorunlarının çözüme kavuşmasından mutluluk duyan sanayi esnafı, yapılan çalışma ile ulaşımın kolaylaştığını ve işlerini çok daha düzenli bir ortamda sürdürebileceklerini ifade etti. Sanayi esnafı, yolun yenilenmesinde büyük katkısı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine teşekkürlerini iletti.