ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, uluslararası platformlarda sıkça kullanılan 'İslamofobi' kavramının gerçekte yalnızca bir korkuyu değil, Müslümanlara yönelik önyargı ve ayrımcılığı ifade eden ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Bakan Gürlek, 'fobi' kavramının temel olarak korkuyu tanımladığını ancak dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutumların çoğu zaman korkudan ziyade İslam'a, Müslüman kimliğine ve İslam medeniyetine yönelik sistematik bir karşıtlık ve dışlama biçiminde ortaya çıktığını ifade etti.

İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlığın insan onuruyla bağdaşmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, minareler, başörtüsü ya da bir inancın kamusal görünürlüğünden duyulan rahatsızlığın korku ile açıklanamayacağını dile getirerek, insanların inançları, kimlikleri veya kültürleri nedeniyle hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. İbadet mekânlarının, dini sembollerin ve değerlerin aşağılanmasının toplumların ortak geleceğine zarar verdiğini belirten Bakan Gürlek, İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik nefretin kararlılıkla reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye de dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumların barış içinde yaşayabilmesi için farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini belirterek, insan onurunu ve karşılıklı saygıyı merkeze alan bir anlayışın güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin İslam düşmanlığına, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı mücadelede insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.