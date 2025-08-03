Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin mahalleler, parklar ve okul bahçelerine kurduğu portatif havuzlar, çocuklara hem serinlik hem de eğlence sunuyor.MANİSA (İGFA) - “Havuzlar Bizden, Mutlu Gülüşler Sizden” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 6-13 yaş arası çocuklar ücretsiz yüzme kurslarına katılarak güvenli ve keyifli bir yaz tatili geçiriyor.

Çocuklar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz, güvenli ve eğlenceli portatif havuzlarında hem yüzme kurslarıyla yüzmeyi öğreniyor hem de spor aktiviteleriyle spor bilincine sahip oluyor ve arkadaşlarıyla sosyalleşiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, uygulamanın geçen yıl Ferdi Zeyrek tarafından başlatıldığını hatırlatarak, “Çocuklarımızın neşesi bize güç veriyor. Bu yıl da portatif havuzlarımızla onların yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Çocuklarımız için Elimizden Geleni Yapacağız

üzme Antrenörü Yağız Berk Candan, yoğun talep aldıklarını belirterek, “Temel yüzme eğitimi ve eğitsel oyunlarla çocuklarımızı destekliyoruz. Manisa halkı uygulamadan çok memnun” dedi.

Havuzların Bulunduğu Alanlar

Akhisar Bülent Ciğeroğlu Kültür Parkı’nda 24 Temmuz- 15 Ağustos

Turgutlu Irlamaz Parkı’nda 24 Temmuz- 15 Ağustos

Salihli Mimar Ferdi Zeyrek Parkı’nda 24 Temmuz- 15 Ağustos

Yunusemre Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak’ta 24 Temmuz- 14 Eylül

Yunusemre Muradiye 1 Mayıs Parkı’nda 24 Temmuz- 14 Eylül

Şehzadeler Gençlik Parkı’nda 24 Temmuz- 14 Eylül

Kula 4 Eylül Ortaokulu Bahçesi’nde 18 Ağustos-6 Eylül

Soma Millet Bahçesi’nde 18 Ağustos- 14 Eylül

Saruhanlı Cengiz Topel Mahalle Muhtarlığı önünde 18 Ağustos-14 Eylül