Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kent genelindeki sorunları yerinde tespit etmek ve ortak akılla çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Zeyrek, kooperatif başkan ve yönetimi ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Esnafların, üreticilerin ve kooperatiflerin taleplerini doğrudan dinleyerek ortak akılla çözüm yolları geliştirme anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Zeyrek, “Manisa için en doğru kararları ortak akılla almak, şehrimizin her kesiminin ihtiyaçlarına duyarlı bir yönetim anlayışı benimsemek önceliğimiz. Kooperatifimiz, kent ekonomisi için önemli bir yapı. Sorunları birlikte değerlendirmek, çözüme hızlıca ulaşmak adına buradayız” dedi.

“SİZE BİR SÖZÜM VARDI”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Fahrettin Baru ve yönetimiyle görüştü. Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgi verip kooperatifle ilgili yapılabilecek düzenlemeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Daha önce verdiği ziyaret sözünü yerine getirdiğini hatırlatan Başkan Zeyrek, “Size bir sözüm vardı, geç olmadan yerine getireyim dedim, ziyaretinize geldim. Yolların durumu konusunda Fen İşleri Dairesi ile gelirken görüştüm. Önümüzdeki hafta keşif yapacaklar. Biz bu kaynakları kendi cebimizden değil, halkımız için harcıyoruz. Kentimize en iyi şekilde hizmet etmek bizim sorumluluğumuz. Kooperatifimizin taleplerini biliyoruz; yol düzenlemeleri, yangın güvenliği gibi konularda gereken adımları atacağız” diye konuştu.

Bakan Zeyrek, ziyaret sırasında Genel Sekreter Yardımcısı, MASKİ Genel Müdürü ve Fen İşleri Dairesi Başkanı ile görüşerek, kooperatifin ihtiyaçlarının tespit edilip giderilmesi yönünde talimat verdi.

“SİZİN BİZİMLE İLGİLENECEĞİNİZİ BİLİYORUM”

Kooperatif Başkanı Fahrettin Baru ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugüne kadar kendileriyle yeterince ilgilenilmediğini belirtti. “Ben, sizin bizimle ilgileneceğinizi biliyorum. O yüzden bu kelimeleri size kullanıyorum. Manisa, Türkiye’nin gözbebeği şehirlerinden biri. Ancak ne yazık ki yerel taşımacılar olarak hak ettiğimiz desteği alamıyoruz. Dışarıdan gelen firmalar, bizlerin payından alıp kendi şehirlerinde harcıyor. Bunun nedeni, yetkililer bizi desteklemiyor, arkamızda durmuyorlar. Oysa biz burada üretimi ve ekonomiyi destekleyen bir yapıdayız. Bizler fırsatçı kooperatif değiliz, 1 liralık işe 10 lira almıyoruz. Haksız rekabetin önüne geçmek için yerel esnafın korunmasını istiyoruz, sizden desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM ÇAĞRISI

Kooperatifin en önemli sorunlarından birinin de yangın güvenliği olduğuna dikkat çeken Baru, “Son dönemde burada üç aracımız yandı. Bu tür risklere karşı daha güçlü önlemler alınmalı. Yangın istasyonu gibi çözümler, hem bizleri hem de çevremizi koruyacaktır” ifadelerini kullandı. Başkan Zeyrek, bu konuda da gerekli çalışmaların başlatılacağını belirterek, ilgili birimlerin bölgeye yönlendirilmesi için talimat verdi.

“SİZİN GİBİ ÇALIŞKAN BİR BAŞKANIN ARKASINDAYIZ”

Kooperatif Başkanı Fahrettin Baru, Başkan Zeyrek’in ziyaretinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Allah, bazı insanlara elektrik veriyor. Siz de o insanlardansınız. Hiçbir partiye mensup değilim, burada her düşünceden insan var. Ne mutlu bize, sizin gibi bir başkana sahip olduğumuz için. Başarılarınızın devamını Allah’tan niyaz ederim. Çalışan bir başkan olduğunuz için sizin arkanızda duracağız” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Zeyrek ve kooperatif yönetimi, Manisa’da taşımacılık sektörünün daha güçlü hale gelmesi adına atılabilecek adımları değerlendirdi.