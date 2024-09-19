Manisa'da Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına ilk müdahalede ve üretimde kullanılmak üzere önümüzdeki yıl 80 tane 20 tonluk taral dolum istasyonu kurmayı programa aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ile ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Haftalık ilçe ziyaretleriyle Manisa’nın sorunlarını yerinde gören, yurttaşların taleplerini dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Gördes’e ziyarette bulundu.

Başkan Ferdi Zeyrek, ilçede CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ile birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, CHP İlçe Başkanı Zafer Aslan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Taner Batur, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Özcan, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Çiftçi yer aldı.

Manisa’nın sorunlarını bildiğini vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Planlı bir şekilde altyapı çalışmalarına başladık ve altyapı seferberliği başlattık. Şehrimde 147 mahallede içme suyu yok. Bu mahallelerin içme suyu altyapı projelerini hazırladık ve imalatına başladık. Su insani kullanım hakkıdır. Bu hakkı Manisa’da yaşayan bir buçuk milyona ulaştırmak benim öncelikli görevimdir. Daha sonra altyapı ve kanalizasyon işlerine başlayacağız. Bu sürecin her aşamasını sizlerle paylaşacağım ve aldığımız her karardan sizin haberiniz olacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz ay Gördes’te yaşanan orman yangınına değindi. Başkan Zeyrek, “Gördes’imiz geçtiğimiz ay çok büyük bir orman yangını yaşadı. Bu yangınların sebeplerinden bir tanesi iklim değişikliği ve havaların sıcak olması. Bir yandan da bu yangının oluşacağını düşünmeyen vatandaşlarımızın attığı sigara izmaritleri, anız yangınları ve cam şişe kırıkları orman yangınlarının en büyük sebepleri olarak gösteriliyor. Gördes’te de maalesef 3 bin hektar alanımız küle döndü" diye konuştu.