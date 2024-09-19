İzmir’in Tire ve Bayındır ilçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 yılı için hazırladığı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli, üreticilere tanıtıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilgilendirme toplantısında tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni stratejik planlar ve destekleme sistemindeki yenilikler anlatıldı.

Tire ve Bayındır ilçelerinde düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Battal Kürşad Sevim, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, Bayındır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Peynirci, Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eda Özden, TARSİM yetkilileri, üretici birliklerinin temsilcileri ve bölgenin önde gelen üreticileri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yeni modelin hayvancılığa olan etkilerini vurguladı.

Ari işletmelerin desteklenmesi, üretimde verimlilik ve kaliteyi artıracağını belirten Müdür Şahin, "Özellikle gelecek nesillerin daha iyi bir tarım ve hayvancılık altyapısına sahip olmalarını sağlamak amacıyla bu tür uzun vadeli destekler büyük önem taşıyor. Sözleşmeli üretim modeli de üreticilerimize pazar garantisi sağlayarak üretim süreçlerini daha güvenli hale getirecek. Üreticilerimiz, bu desteklemelerle hem sürdürülebilir bir üretim planlaması yapacak hem de aile işletmelerinin devamlılığı sağlanmış olacak." dedi.

Yeni destekleme modelinin üreticiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığı ve kırsal kalkınmayı hızlandıracak.