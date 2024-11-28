MASKİ Genel Müdürlüğü, muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan mahallesinde yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmasına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarını sorunsuz geçirmek adına il genelinde başlattığı temizlik çalışmalarını Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesinde sürdürdü. Ekipler, yağış sonrası oluşabilecek su birikintilerine karşı erken önlem almak için çalışmaları hızlandırarak kanalizasyon hatlarını ve yağmursuyu ızgaralarını temizledi.

Kanalizasyon Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Cem Güler, “Kış aylarını sorunsuz geçirmek adına il genelinde başlattığımız kanalizasyon hatlarının temizlik çalışmalarında bugün Hafsa Sultan Mahallesindeyiz. Kombine kanal açma araçları ile mahallemizde temizlik çalışmalarına başladık. Ayrıca yine mahallemizde yağmursuyu ızgara temizliklerine de devam etmekteyiz. Çalışmalarımız tamamlandığında inşallah kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçireceğiz” dedi.