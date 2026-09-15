ABD İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Kültür Bölümü temsilcileri, ULUTEK Teknopark'ı ziyaret ederek teknoloji firmalarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde firmaların ABD pazarına açılımı, uluslararası iş birlikleri, yatırım olanakları ve yeni ticari bağlantıların geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı.

BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, ABD İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Bölümü Başkan Yardımcısı Adam Schick, Ekonomi Yetkilisi Denise Marton, Ekonomi Uzmanı Yasemin Özbal, Kamu Diplomasisi Yetkilisi Alexander Hunt ile Kamu Diplomasisi Uzmanları Alev Alemdar ve Aslı Ersoy katıldı.

Ziyaret kapsamında özellikle yapay zekâ, savunma teknolojileri ve yenilikçi yazılım alanlarında faaliyet gösteren ULUTEK firmaları, ABD İstanbul Başkonsolosluğu heyetiyle doğrudan görüşme imkânı buldu. Firmalar geliştirdikleri teknolojileri, yürüttükleri çalışmaları ve ABD pazarına yönelik hedeflerini heyet üyeleriyle paylaşırken, olası iş birliği ve yatırım fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

KARAGÖZ: 'FİRMALARIMIZIN KÜRESEL PAZARLARA AÇILIMINI ÖNEMSİYORUZ'

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, uluslararası temasların teknoloji firmalarının yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. ULUTEK bünyesinde faaliyet gösteren firmaların önemli bir bölümünün yüksek katma değerli, yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet edebilecek teknolojiler geliştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Karagöz'Firmalarımızın teknoloji geliştirme kapasitelerini güçlendirirken, ortaya koydukları ürün ve çözümleri uluslararası pazarlara taşıyabilmelerini önemsiyoruz. ABD pazarı gerek teknoloji ekosistemi gerek yatırım ve iş birliği olanakları açısından firmalarımız için önemli fırsatlar barındırıyor. Bugün gerçekleştirilen görüşmelerin yeni ticari bağlantılara ve uzun vadeli iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı. ULUTEK'in firmaların uluslararasılaşmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Karagöz, farklı ülkelerden kurum, yatırımcı ve iş dünyası temsilcileriyle kurulacak temasların teknoloji ekosisteminin gelişimine de katkı sağlayacağını vurguladı.

SCHİCK: 'TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ALANINDA GÜÇLÜ BİR POTANSİYEL VAR'

ABD İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Bölümü Başkan Yardımcısı Adam Schick ise teknoloji şirketleriyle doğrudan temas kurulmasının karşılıklı iş birliği olanaklarının geliştirilmesi açısından değer taşıdığını ifade etti. Schick, 'Türkiye'de teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir potansiyel görüyoruz. Özellikle yapay zekâ, savunma teknolojileri ve yenilikçi yazılım gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin geliştirdiği çözümleri yakından tanımak bizim için değerli. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin teknoloji, girişimcilik ve inovasyon ekseninde daha da geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunuyor. ULUTEK'te gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin de şirketler arasında yeni bağlantıların kurulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz' dedi.

Program, ULUTEK firmaları ile ABD İstanbul Başkonsolosluğu heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi.