Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, UNESCO Kültürel Miras Listesi’nde bulunan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlediği 1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu’nda ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin en köklü kültürel miraslarından Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında fotoğraf maratonu düzenledi.

“Mesir Festivali ve Mesir’in Renkleri” temasıyla gerçekleşen 1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu kapsamında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yarışma sergisinin de açıldığı Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

103 FOTOĞRAF SANATÇISINDAN 390 ESER DEĞERLENDİRİLDİ

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bu yıl 485’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde ilklerden bir tanesi de Fotoğrafçılar Maratonu’ydu. Yarışmaya katılan 103 fotoğraf sanatçımızın gözünden 390 eseri değerlendirmeye aldık. Ben de jüri üyelerinden biriydim, bundan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Ödüller sahiplerini buldu, ancak bundan da önemlisi bu yarışmanın bir gelenek haline gelmesi, bir sanatçının gözünden Manisa’nın görünmesi ve bu fotoğrafları da vatandaşlara aktarmak, ülkenin her yerinde paylaşmak, asıl olan buydu. Bu yüzden yarışmamıza katılan tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Görevde bulunduğu süreç boyunca Manisa’da kültür ve sanat hayatının gelişimine katkı sunmak için çalışacağının altını çizen Zeyrek, Manisa’nın kültürüyle de anılan şehirler arasında yer alması gerektiğini belirterek, bunu hak eden bir şehir olduklarını vurguladı.

YARIŞMACILARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Başkan Ferdi Zeyrek, yaptığı konuşma sonrasında yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülünü almaya hak kazanan Yalçın Akkaya’nın ödülünü takdim eden Başkan Zeyrek, ödülü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı merhum Güney Temiz adına verdiğini, bu nedenle bu ödülün çok özel olduğunu belirtti.

Yarışmada, Ayşen Karadeniz birinciliğe, Erol Atsızatar ikinciliğe, Gürsel Egemen Ergil ise üçüncülüğe layık görülerek ödülünü Başkan Zeyrek’ten aldı. Ödüllerin takdimi sonrasında fotoğraf sanatçılarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirilerek kurdele kesilip sergi açılışı gerçekleştirildi.