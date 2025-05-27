Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri kapsamında, çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletli yaşamı teşvik etmek için bisiklet turu düzenledi.MANİSA (İGFA) - Niobe’den başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Etkinliğe katılan vatandaşlar, çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletle hem spor yaptı hem de farkındalık oluşturdu. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Etkinliğe katılan Yüksel Gemici, “Bugün Büyükşehir Belediyesi’nin çağrısı ile Manisa Tarzanı’nı Anma ve Çevre Günleri dolayısıyla toplandık. Çünkü Ahmet Bedevi bilinen adıyla Manisa Tarzanı, Manisa için çok önemli bir figür. Özellikle gençlerde onun çevreye, doğaya olan aşkını, bilincini oluşturmalıyız. Bisiklet de çevreci bir ulaşım aracı olduğu ve spor yapmamızı sağladığı için günün anlamına denk düşen bir etkinlik oldu” dedi.

“Manisa Tarzanı’nı gelecek nesillere anlatmalıyız”

İtfaiyeci olarak çalıştığını ve çevreye olan tutkusu nedeniyle “Tarzan Çavuş” lakabıyla tanındığını belirten Yaşar Doğru da “Tarzan Bisiklet Grubu olarak, bu etkinliğe katıldık ve Manisa Tarzanı'nı anmak istedik. Bu ismi yaşatmak ve çevre dostu değerleri hatırlatmak çok önemli. Ne yazık ki Manisalılar olarak Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’yi yeterince tanımıyoruz. Bu nedenle, belediyemizin düzenlediği bu etkinlikler hem farkındalık yaratması hem de tanıtıma katkı sağlaması açısından çok kıymetli. Bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyor, nice nesillerin Çevre Haftası’nı kutlamasını ve çevreye sahip çıkmasını diliyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin bilinen ilk çevrecilerinden olan Manisa Tarzanı, yıllarca Manisa’nın yeşillenmesi için büyük çaba sarf etmişti. Düzenlenen bisiklet turu, Tarzan’ın mirasını gelecek nesillere aktarma ve çevreye duyarlılığı artırma hedefi taşırken hafta boyunca düzenlenecek farklı etkinliklerle de çevre bilincini artırmak hedefleniyor.