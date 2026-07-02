Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında hayata geçirilen Millî Hafıza Proje Çağrısı'nın tamamlandığını açıkladı. Duran, projelerin millî birlik ve demokrasi bilincini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hayata geçirilen Millî Hafıza Proje Çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje çağrısının başarıyla tamamlandığını belirterek, 15 Temmuz gecesinin milletin ortak hafızasındaki yerini geleceğe taşımayı ve demokrasi bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Geçmişine sahip çıkan milletler geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa eder' sözünü hatırlatan Duran, proje çağrısının millî kimlik, ortak değerler ve toplumsal hafızayı dijital çağın imkânlarıyla geleceğe aktarmayı hedeflediğini belirtti. Projeye akademisyenler, araştırmacılar ve sanatçılar başta olmak üzere çok sayıda katılımcının katkı sunduğunu ifade eden Duran, nitelikli fikir ve eserlerin ortaya çıktığını söyledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sürece katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek, dereceye giren proje sahiplerini tebrik etti. 15 Temmuz'un milletin demokrasiye sahip çıktığı tarihî bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Duran, ortaya konulan çalışmaların bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasına ve millî birlik bilincinin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.