Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele sahilinde trafik akışını düzenlemek, yaya güvenliğini artırmak ve otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla kapsamlı bir üstyapı çalışması yürütüyor. 'Başiskele Sahil Dolaşım Planı' kapsamında hazırlanan yeni ulaşım düzenlemesi hayata geçirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi tarafından Başiskele sahilinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Körfez Mahallesi sınırlarında yer alan Cevher Dudayev ve Eski Bağdat Caddeleri ile Liman (Sahil) Caddesi'nde ve bu caddelere ulaşım sağlayan ara sokaklarda trafik akışı tek yönlü olarak yeniden planlanıyor. Sahil hattında araç trafiği tek şeride düşürülerek daha düzenli bir akış hedefleniyor.

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte güzergâh boyunca araç park kapasitesi de artırılıyor. Bu kapsamda yaklaşık 100'er araç kapasiteli 4 ayrı otopark alanı planlandı. Ayrıca mevcutta yaklaşık 500 araçlık düzensiz parklanma alanları, yeni dolaşım planı kapsamında getirilen tek yön uygulamasıyla birlikte yeniden düzenlenerek 850 araçlık düzenli park kapasitesine çıkarıldı. Böylece sahil bölgesindeki otopark sorununun azaltılması hedefleniyor.

BİSİKLET YOLU DA YAPILACAK

Proje kapsamında sahil kısmında yürüyüş yolu bitişiğindeki bisiklet yolu yayalar için risk oluşturuyordu. Bu sebeple tek yöne çevrilen Sahil Caddesi'nde, yeni bisiklet yolu araç ve yaya trafiğinden bağımsız olarak sağlanacak. Bu düzenleme ile hem alternatif ulaşım desteklenecek hem de sahil hattı daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

Liman Caddesi, İzmit istikametinden Gölcük yönüne doğru tek yönlü olarak düzenlendi. D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi bağlantı yolları sayesinde sahil şeridine daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yeni açılan alternatif yolların devreye alınmasıyla birlikte bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.