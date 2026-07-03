Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde devam eden çalışmalar kapsamında Muradiye Mahallesi Çullu Caddesi ve çevresinde de asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Asfaltlama çalışmalarını il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde devam ediyor. Muradiye Mahallesi'nde devam eden çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı ile yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu yaz Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Muradiye'deki asfalt sorununu çözeceklerini söyledi.

3 gündür Muradiye Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 'Başta Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri olmak üzere asfalt için sahadayız. Besim Başkanın önderliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını en iyi şekilde yapıyor. Kilometrelerce yol asfaltlandı. Bugün de Çayıryolu hattındayız. Bu yol da önemli arterler arasında bulunuyor. Ekipler, buradaki çalışmayı da bugün tamamlayacak. Besim Başkan asfalt uzmanıdır. İyi işler yapıyor. Başta Besim Başkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kimse merak etmesin, bu yaz Muradiye'deki asfalt sorununu çözeceğiz. Ne söz verdiysek yerine getirdik, bu konuda da verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Biz dürüst insanlarız, yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermeyiz. Verdiğimiz sözleri de yerine getiririz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bir kez daha Besim Başkan ve ekibine bu mutluluğu bize yaşattığı için teşekkür ediyoruz' dedi.

MASKİ'nin yaptığı çalışmalardan dolayı birçok yolun kazıldığını ve bu nedenden dolayı mağdur olduklarını belirten Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, 'Bu konuyu Semih Başkanımıza ilettik, Semih Başkanımız da Besim Başkanımıza anlattı. Besim Başkanımız da duyarsız kalmadı isteklerimize yanıt verdi. İki gün önce görüştük, bugün asfalt atılmış oldu. Bu yol üniversiteye çıkan ve Menemen'e bağlanan geçiş arteri. Buradan ayrıca diğer mahallere de bağlantı sağlanıyor. Yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a çok teşekkür ediyor, hizmetlerin devamını diliyoruz' dedi.