Büyükşehir'in güçlü filosu Kocaeli'nin dört bir yanına hizmet taşıyor

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her geçen yıl güçlendirdiği ulaşım ağı ve modern araç filosuyla vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmetine erişmesini sağlıyor. Kent genelinde hizmet veren 154 hat, şehir merkezi ile ilçeler arasında güçlü bir ulaşım ağı oluştururken, her gün binlerce yolcuya kesintisiz hizmet sunuluyor.

KOCAELİ'NİN HER NOKTASINA ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım filosunda yer alan araçlar, Kocaeli'nin farklı coğrafi ve demografik ihtiyaçları dikkate alınarak planlanıyor. Şehir merkezindeki yoğun hatlardan kırsal mahallelere kadar her bölgenin ihtiyacına uygun ulaşım hizmeti veriliyor. Filo içerisinde 6, 8, 9, 12, 13 ve 18 metrelik farklı uzunluklarda otobüsler bulunuyor. Yolcu yoğunluğu ve güzergâh özelliklerine göre planlanan araçlar sayesinde hem hizmet verimliliği artırılıyor hem de vatandaşların ulaşım konforu yükseliyor.

Toplam 795 araçtan oluşan ulaşım filosu, modern yapısıyla dikkat çekiyor. 2010-2026 yılları arasında üretilen araçlardan oluşan filo, teknolojik donanımı ve güvenlik sistemleriyle toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, büyüyen şehir yapısına paralel olarak ulaşım hizmetlerini de sürekli geliştiriyor. Yeni hat düzenlemeleri, filo planlamaları ve modern araç yatırımlarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran Büyükşehir, toplu ulaşımda erişilebilirlik ve hizmet kalitesini ön planda tutuyor.