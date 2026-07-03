Kayseri Kocasinan Belediyesi, ilçe belediyeleri arasında günlük 500 kilogram üretim kapasitesine sahip tesisiyle örnek ve ilk olacak yeni bir projeye daha imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan Mama Üretim Merkezi, lokanta, fabrika, resmî kurum ve toplu yemek hizmeti verilen yemekhanelerden toplanan nitelikli yemek artıkları ile ekmekleri, modern üretim teknolojisiyle yüksek besin değerine sahip mamaya dönüştürüyor. Üretim merkezini yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında ilk olan Mama Üretim Merkezi ile hem israfı önlüyor hem de hayvan barınağımızdaki tüm sokak hayvanlarının gıdasını kendimiz üretiyoruz.' dedi.

Hasanarpa Mahallesi'nde bulunan Mama Üretim Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin sadece bugün için değil, geleceğe yönelik örnek projeler geliştirdiğinin altını çizerek, 'Günlük 500 kilogram kapasiteyle çalışan bu tesis sayesinde barınağımızdaki bütün sokak hayvanlarının günlük gıda ihtiyacını kendi imkânlarımızla karşılıyoruz.' diye konuştu.

'EN İYİSİNİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Kocasinan Belediyesinin her alanda olduğu gibi sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerde de örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın yanı sıra bütün canlıların bulunduğuna dikkat çekerek, 'Doğal yaşam alanları, Kedi Kasabası, Küçük Dostlar Ambulansı ve şimdi de Mama Üretim Merkezimizle Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

AKILLI OTOMASYON SİSTEMİYLE MODERN ÜRETİM

Çevre duyarlılığı ve sıfır atık anlayışı belediyeciliği tek projede buluşturan sokak hayvanları İçin Mama Üretim Merkezi, Kocasinan Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen üretim süreci tamamen modern endüstriyel sistemlerle gerçekleştiriliyor.

Anlaşmalı lokanta, fabrika ve resmî kurumlardan hijyenik koşullarda toplanan nitelikli yemek artıkları ile ekmekler üretim tesisine getiriliyor. Ekmekler öncelikle endüstriyel kuter makinesinde ideal parçacık boyutuna getiriliyor. Ardından diğer yemek artıklarıyla birlikte karma makinesinde homojen şekilde karıştırılarak besin değeri yüksek mama harcı elde ediliyor. Hazırlanan karışım, peletleme makinesinde yüksek basınç altında şekillendirilerek standart pelet formuna dönüştürülüyor. Daha sonra entegre fırınlama ünitesinde kurutulan mamalar, uzun raf ömrüne sahip, sağlıklı ve dayanıklı hâle getiriliyor. Üretim hattındaki kuterleme, karıştırma, peletleme ve fırınlama süreçlerinin tamamı akıllı otomasyon sistemiyle yönetiliyor.

Sıcaklık, karıştırma süresi, devir hızı ve kurutma derecesi gibi tüm üretim parametreleri sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilerek insan müdahalesi en aza indiriliyor ve her üretimde aynı kalite standardı sağlanıyor. Günlük 500 kilogram üretim kapasitesine sahip tesis sayesinde Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarının günlük mama ihtiyacı tamamen karşılanırken, gıda israfının önüne geçilerek çevre dostu ve sürdürülebilir bir üretim modeli de hayata geçirilmiş oluyor.

Üretilen mamalardan belirli periyotlarla numuneler alınarak İl Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda analizleri gerçekleştiriliyor. Yapılan analizler doğrultusunda mama içerikleri besin değerleri açısından değerlendiriliyor ve sokak hayvanlarının günlük enerji ile besin ihtiyaçlarını karşılayacak dengeli rasyonlar hazırlanıyor. Böylece bir yandan gıda israfının önüne geçilirken, diğer yandan barınaktaki sokak hayvanlarının sağlıklı ve denge