Bursa'da yaklaşık bin 500 kişi, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 33 kişiyi anmak için Şehreküstü Meydanı'ndan Kent Meydanı'na yürüdü. Adalet ve barış mesajlarının verildiği etkinlik, saygı duruşuyla tamamlandı.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa'da yaklaşık 1.500 kişi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 33 kişiyi anmak amacıyla Şehreküstü Meydanı'nda bir araya geldi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı anma programında toplanan grup, sloganlar ve taşıdıkları pankartlar eşliğinde Kent Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş boyunca Madımak'ta yaşamını yitirenler anılırken, katılımcılar adalet, barış ve toplumsal dayanışma mesajları verdi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş olaysız şekilde tamamlandı.

Kent Meydanı'nda sona eren programda yapılan konuşmalarda, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan acı olayın unutulmaması gerektiği vurgulanırken, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve anma etkinliği gerçekleştirildi.