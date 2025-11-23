Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu sene 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarı, kitapseverlerle yeniden buluştu. 30 Kasım'a kadar açık kalacak olan fuarda çeşitli yayınevleri söyleşiler ve imza günleri gibi çeşitli etkinlikler ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılışa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuarda bu yıl Manisalı yazarlara ayrılan 'Kent Belleği; Manisalı Yazarlar Buluşması' ön plana çıkarken, etkinlik kapsamında yazarlar 27-30 Kasım tarihleri arasında okurlarıyla buluşarak imza günü düzenleyecek.

Kitap okuma oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Başkan Dutlulu, 'Kendini daha iyi ifade edebilen, kültürlü bir neslin oluşması için en önemli ihtiyacımız kitap okuma alışkanlığıdır. Kitap okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla çok sayıdaki kitaba, ekonomik şartlarda ulaşmak için bu fuar önemli bir etkinlik. Aynı zamanda edebiyat ve kültür açısından da bu fuar gerçekten bizim için çok değerli. Geçtiğimiz ay yine burada bir fuar yapmıştık. Şimdi de kitap fuarındayız, baharda tekrar bir kitap fuarı yapacağız. Manisa'nın fuarlar kenti haline gelmesi ve bu tarz organizasyonların çoğalması, bir çekim merkezi haline gelmesi bizler için büyük bir değer' dedi.

Fuarın yapılmasına destek veren TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu ise okuyan insanın kendini daha iyi tanıdığını, başkasını daha iyi anladığını ve okuyan toplumun sağlam durarak, kolay yönlendirilmeyeceğine inandığını söyledi.

Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek yayınevleriyle bir araya geldi. Program kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, mevcut ekonomik politikaların sonuçları ve CHP'nin ekonomi vizyonu üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından Kırmızı Kedi Kitabevi standına geçen Karatepe, Yavuz Oğhan'ın Ekrem İmamoğlu için kaleme aldığı 'Millete Emanet' adlı kitabını okurlar için imzaladı.

Kitap Fuarı, 30 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.