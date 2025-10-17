Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile sosyal sorumluluk projesi kan bağışı etkinliğine imza attı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda kamp sandalyesi hediye edildi.

MANİSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurumların yaptığı sosyal sorumluluk projelerine ortak olmaya devam ediyor. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen kan bağış kampanyası, vatandaşlardan yoğun destek gördü. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağış stantlarında bağışta bulunan vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda kamp sandalyesi hediye edilerek, kan bağışı teşvik edildi.

Etkinliğe, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Ulaş Aydın ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kan bağışının hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek yapılan etkinliğe katkıda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Başkan Besim Dutlulu ise vatandaşların kan bağışının bilincine varmasının büyük öneme sahip olduğunu belirterek, etkinliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Dutlulu, 'Kan ihtiyacı herkes için olabilir. Benim başıma gelmez, bana lazım olmaz diye düşünerek bağışta bulunmamak yanlış olur. Kan ihtiyacı her an herkese gerekebilir. Benim başıma gelmez diye düşünmemek gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı bu sosyal sorumluluk ile kan bağışında bulunmaya çağırıyoruz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza diğer kişilere de örnek olması açısından kamp sandalyesi hediye ediyoruz. Güle güle kullansınlar, düzenli kan bağışçısı olsunlar' dedi.

Türk Kızılay Manisa il Merkezi Başkanı Öner Gürsel de kan bağışıyla ilgili olarak, 'Bugün burada, 'Bir bağışla bir hayatı değiştirebilirsin' sloganıyla düzenlediğimiz kan bağış kampanyasında bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Türk Kızılay Manisa Kan Merkezi olarak, Manisa Büyükşehir Belediyemizin ve Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun destekleriyle çok anlamlı bir dayanışmaya imza atıyoruz. Kan vermek, sadece bir tıbbi işlem değil; insana, hayata, umuda verilen en güzel destektir. Bir damla kan, bir nefes umut demektir. Bu bilinçle hareket eden, bağışta bulunarak hayat kurtaran tüm vatandaşlarımıza ve halkımıza en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz' dedi.