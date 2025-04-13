Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu, “Hayat ve Doğa” temalı yağlı boya ve ebru sanatı sergisine ev sahipliği yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Öğretmen İbrahim Kızılkaya ve Perihan Duman’ın eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen serginin açılışına, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, sanatçılar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide doğaya duyduğu hayranlığı tuvale yansıtan Öğretmen İbrahim Kızılkaya, yağlı boya eserlerini ziyaretçilere tek tek anlattı. Ebru sanatının inceliklerini eserlerinde ustalıkla sergileyen Öğretmen Perihan Duman ise bu geleneksel sanatın tarihçesi ve teknikleri hakkında bilgi vererek katılımcıların beğenisini kazandı.