Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yılı kutlamaları kapsamında anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı.Alpcan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Nevzat Kahraman İlkokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, polis haftasını coşku ve sevgiyle kutladı.

Ziyaret sırasında öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları anlamlı hediyeleri ve içten kutlama dileklerini polislerle paylaştı.

Minik ziyaretçiler, emniyet mensuplarına unutulmaz anlar yaşattı.

Polis memurları, öğrencilere polislik mesleği hakkında kısa bilgiler vererek onları bilgilendirirken, ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, geleceğin bireyleri olan çocukların bu özel günde yanlarında olmalarının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu kaydetti.