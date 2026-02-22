Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın Fethinin 700. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği programa konuk olan Tarihçi, Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, katılımcıları Osmanlı'nın kuruluş çağına götürdü.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın tarihsel birikimini ve kültürel hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen 'Bellek Bursa' söyleşilerinin son konuğu, Tarihçi, Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan oldu.

'Uçbeyliğinden Cihanşümul İmparatorluğa: Osmanlı'nın Kuruluş Dinamikleri' başlığıyla gerçekleştirilen söyleşiye tarih meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda, Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci siyasi, askeri ve sosyolojik boyutlarıyla değerlendirildi. Uç beyliği yapısından imparatorluğa uzanan sürecin dinamiklerinin anlatıldığı program, dinleyenleri tarihi bir yolculuğa çıkardı.

'GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ'

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın sıradan bir kent olmadığını, köklü bir medeniyetin hafızası olduğunu vurguladı.

Bursa'nın, Osmanlı'nın doğduğu ve bir dünya imparatorluğuna dönüşme yolculuğunun başladığı kadim bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Bu toprakların tarihini doğru anlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak sorumluluğunu taşıyoruz. 'Bellek Bursa' etkinlikleri kentimizin kültürel mirasını diri tutuyor. Akademik ve entelektüel birikimi de hemşehrilerimizle buluşturuyor. Geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa ediyoruz. Bursa, 700 yıllık fetih ve medeniyet birikimine sahip bir kent. Kentin kültürel ve tarihsel değerlerini yaşatmaya yönelik etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz' diye konuştu.