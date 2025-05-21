Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, halk sağlığını tehdit eden vektörlere ve vektörlerle mücadelede kullanılan ilaçlara yönelik Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programı, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisi Yılmaz Yavaş ve ekibi tarafından verilen eğitimde; sinek ve haşerelerin taşıdığı hastalıklar, mücadele yöntemleri ve biyosidal ürünlerin kullanımı gibi konular ele alındı. Eğitimde 53 personel ilk kez bu alanda eğitim alırken 76 personel ise bilgilerini güncelledi. Eğitim programı sonunda katılımcılara Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası verildi.

17 İlçede İlaçlama Devam Ediyor

Yaz aylarında artış gösteren haşere ve sinek popülasyonuna karşı bilimsel ve etkin mücadele yöntemleriyle 17 ilçede halk sağlığını korumak için ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Uğur Dilik, “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası; vektörlerle profesyonel bir mücadele yürütmek, çevreye ve özellikle halk sağlığına yönelik tedbirli olmak için hem kurum hem çalışanlarımız için önem arz ediyor. İlaçlama uygulamalarımız 17 ilçemizde 52 araç ve 136 çalışanla sulak alan, yeşil alan, açık alan ve kanallarda devam ediyor” dedi.