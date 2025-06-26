Manisa Büyükşehir Belediyesi, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Atatürk Kent Parkı’nda yer alan Fresh Park’ı çocukların hizmetine sundu. Su fıskiyeleri, su kovaları ve yer fıskiyeleri gibi birçok eğlenceli oyun grubunu barındıran Fresh Park, çocuklar için serin ve keyifli bir alternatif oluşturuyor.MANİSA (İGFA) - Açıldığı ilk günde yoğun ilgi gören Fresh Park, su oyunlarıyla dolu alanları sayesinde kısa sürede çocukların gözdesi haline geldi.

Şehrin en büyük yeşil alanlarından biri olan 170 dönümlük Atatürk Kent Parkı’nın içinde konumlanan Fresh Park, çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken ailelere de doğayla iç içe dinlenme imkanı sunuyor. Çocuklar, ailelerinin gözetiminde hem serinlemenin hem de eğlenmenin tadını çıkarıyor. 12.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veren park, yaz boyunca minik ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu hizmet, yaz tatilini şehirde geçiren çocuklara yönelik keyifli bir sosyal alan oluşturmayı amaçlıyor.

Parka gelen veliler, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, çocukların sıcaktan bunaldığı bu dönemde Fresh Park’ın iyi bir çözüm sunduğunu dile getirdi. Ebeveynler, çocukların güvenli bir ortamda oynayabilmesinin ve eğlenirken serinleyebilmesinin büyük avantaj olduğunu ifade etti.

Çocuklar ise parktan duydukları memnuniyeti, “Tatilde canımız sıkılıyordu, burada çok eğleniyoruz. Bu park sayesinde serinliyoruz, oyunlar da çok güzel” sözleriyle dile getirdi.