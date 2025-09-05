Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi işbirliğiyle yapımı gerçekleştirilen ‘Ferdi Zeyrek Çocuk Oyun Atölyesi’ düzenlenen törenle açıldı.MANİSA (İGFA) - 3-5 yaş arası çocukların eğitim göreceği atölye, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in adını yaşatacak. Ferdi Zeyrek’in misyonuna, vizyonuna ve insanlara bakış açısına çok yakışan bir mekan olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Onun adını taşıyan kreşlerde eğitim gören çocuklar, Atatürkçü Cumhuriyetçi ve vatansever çocuklar olarak yetişmenin ilk adımını burada atacaklar” dedi.

Alaşehir Şehit Onur Ramazan Bayram rekreasyon alanında yapımı gerçekleştirilen ‘Ferdi Zeyrek Çocuk Oyun Atölyesi’ düzenlenen törenle hizmete girdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan tesisle 3-5 yaş arası çocuklar eğitim görecek. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Yaşanılabilir şehir kriterleri denilince akla birçok kriterin geldiğini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Her yaptığımız işte makyajdan çok şehrin kanayan yaralarına parmak basmayı hedefledik. Alaşehir’imizi de ismine layık hale getirmek için yola çıktık. Rahmetli Ferdi Başkanımız, bizim ailemizin ferdi olmuştu. Bize hep babalık yaptı. Onunla bir fikri paylaştım. Ferdi Başkanımla beraber kadınlar işe çocuklar kreşe dedik bir proje başlattık, daha önce bir kreşimizi açtık. Ayrıca pazarda alışverişe gelen, pazarda ürün satmaya gelen kadınlarımız var. Pazaryerimizin hemen dibinde bulunan bu yere kreş açalım, çocuklarımız burada eğlenirken anneleri ürünlerini satsın, kadınlarımız pazarda rahatça dolaşsınlar istemiştik. O da hemen yapalım dedi. Bu kentin tüm çocuklarını kendi çocukları gibi görüyordu. Karkasını yaptığımız bu binanın birçok aşamasında destek oldu. Onun emanetine sahip çıkan Besim Başkan da kalan noktayı koymasıyla bu tesisi el birliği ile faaliyete geçirdik. Ferdi Başkan’ın adı yaşayacaktır. Ferdi Başkan çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle bir ekoldür. Onun ekolüne sahip çıkacağız. Çocuklarımızı nitelikli evlatlar olarak yetiştireceğimiz bu tesisimiz Alaşehir’imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.