Manisa Büyükşehir Belediyesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme sürecinde önemli bir adım daha atarak, personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, belediye hizmet binasının TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme sürecinin ilk adımı olarak, iki gün süren kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen eğitim, BESOT Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitim programının açılış konuşmasını, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Yönetimi Şube Müdürü Hilal Kutluyer yaptı. Programa, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erk Kayabaş ile tüm daire başkanlıklarından belirlenen belediye personeli katıldı. Eğitimi, Enerji Yönetim Sistemi konusunda uzman firma temsilcisi Yücel Akça verdi.

ENERJİ PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ HEDEFLİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, enerji tüketiminin sistematik bir biçimde yönetilmesini, enerji maliyetlerinin düşürülmesini ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini hedefliyor. Ayrıca, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında; toplam inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzerinde olan kamu binalarında zorunlu hale gelen enerji yönetim sistemlerinin kurulması yönünde de önemli bir adım atılmış oldu. Kurulacak sistem sayesinde belediye hizmet binasının enerji politikası resmiyet kazanacak.