Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini teşvik etmek amacıyla Atatürk Kent Parkı’nda açık hava zumba etkinliği düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (MASMEK) Zumba Eğitmeni Merve Yılmaz eşliğinde yapılan etkinlikte, Manisalılar açık havada müziğin ritmine kendilerini bırakarak hem spor yaptı hem de doyasıya dans etti. Enerjik müzikler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik hem fiziksel aktivite hem de sosyal etkileşim açısından katılımcılara keyifli bir deneyim sunarken sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına da katkıda bulundu.

“Eğlence ve spor bir arada”

Etkinlik hakkında bilgi veren Eğitmen Merve Yılmaz, “10 yıldır zumba dersleri veriyorum. Zumba, spor yapanlar için hem eğlenceli hem de etkili bir alternatif sunuyor. Müziğin ritmine kapılarak bir saat boyunca yoğun bir kardiyo programı uyguluyoruz. En önemlisi bunu eğlenerek yapmış oluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu güzel organizasyonu sayesinde katılımcılarla birlikte hem kalori yaktık hem de keyifli vakit geçirdik” dedi.

Etkinliğe arkadaşlarıyla birlikte katılan Hande Uyaroğlu ise “Yaklaşık üç yıldır Atatürk Gençlik Merkezi’ne zumba derslerine gidiyorum. İyi ki Merve hocayla yollarımız kesişti. Dans etmeyi çok seviyorum, bu yüzden etkinliğe katıldım. Bu güzel etkinlik için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kursta tanıştığım beş arkadaşımla birlikte geldim, çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Ferda Sürün de “Bizlere bu güzel imkanları sağladığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bu etkinlikler bizlere psikolojik rahatlık sağlıyor. Hocamızın enerjisi bizi motive ediyor. Hem zumba yapıyoruz hem de yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Belediyemizin hizmetlerinden son derece memnunuz” dedi.

Etkinlikler Yaz Boyunca Devam Edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen açık hava zumba etkinlikleri, yaz boyunca her hafta perşembe günleri saat 19.00-20.30 arasında Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek. 24 Mayıs itibariyle başlayacak yoga dersleri de her cumartesi 09.00-10.30 saatleri arasında yapılacak.