TOFAŞ Basketbol Takımı, 1-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji’ne konuk olacak.BURSA (İGFA) - Mavi Yeşillilerin kazanması halinde yarı finale yükseleceği karşılaşma 31 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu play-off çeyrek finalinde TOFAŞ, serinin ikinci maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geliyor. Saha avantajıyla başladığı serinin ilk maçında rakibini taraftarı önünde 94-80 yenerek seride 1-0 öne geçen ve yarı final için büyük avantaj elde eden Bursa ekibi, İstanbul’daki maçtan da galip ayrılması durumunda adını son 4’e yazdıracak. 31 Mayıs Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ziya Özorhon hakem üçlüsü yönetecek.

Seride eşitlik olması halinde ise yarı finale yükselecek takım 2 Haziran Pazartesi günü Bursa’da oynanacak serinin son maçında belli olacak.

Tofaş – Bahçeşehir Koleji çeyrek final eşleşmesinin galibi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko – Türk Telekom eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak.