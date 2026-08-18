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Tüm madalya kazanan sporcularımızı ve emeği geçenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Kulüp yönetimi ve antrenörleri, elde edilen bu başarıdan duydukları gururu dile getirirken, sporcuların azimli çalışmalarının meyvesini topladığını belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zorlu karşılaşmaların ardından Önder Can Spor Kulübü, şampiyonayı 5 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük olmak üzere toplam 14 dereceyle tamamladı.

Kırklareli'de düzenlenen Karate İl Şampiyonası'nda Önder Can Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalarda, kulüp sporcuları tatamide gösterdikleri üstün performansla göz doldurdu.

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