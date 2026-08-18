Kırklareli'de düzenlenen Karate İl Şampiyonası'nda Önder Can Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalarda, kulüp sporcuları tatamide gösterdikleri üstün performansla göz doldurdu.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zorlu karşılaşmaların ardından Önder Can Spor Kulübü, şampiyonayı 5 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük olmak üzere toplam 14 dereceyle tamamladı.
MADALYA KAZANAN SPORCULAR
Birincilik Elde Edenler: Aybars Kaymakçıoğlu, Defne Kuru, Masal Sağlam, Meltem Adasu Özkaya, Yusuf Çınar Günay
İkincilik Elde Edenler: Belinay Yıldız, Deniz Alp Canbaz, Muhammed Turgut Akgün, Yağmur Çalışkan
Üçüncülük Elde Edenler: Altuğ Çınar Tufan, Melin Karagöz, Nursena Dülgaroğlu, Süsen Günay, Yunus Camcı
Kulüp yönetimi ve antrenörleri, elde edilen bu başarıdan duydukları gururu dile getirirken, sporcuların azimli çalışmalarının meyvesini topladığını belirtti.
Tüm madalya kazanan sporcularımızı ve emeği geçenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.