'Rüzgârı Yakala' mottosuyla 7-16 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'un farklı parkurlarında düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, İstanbul Boğazı'ndaki Yat Sınıfı finalinin ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle gerçekleştirilen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, yelken tutkunlarını İstanbul'un farklı noktalarında bir araya getiren yoğun bir yarış programının ardından sona erdi. 16 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen Yat Sınıfı yarışıyla final yapan organizasyonda, farklı sınıflarda dereceye giren takımlar için Setur Kalamış Marina'da ödül töreni düzenlendi.

ON GÜN BOYUNCA RÜZGÂRIN PEŞİNDE

'Rüzgârı Yakala' mottosuyla gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IOM Sınıfı (International One Metre) ve Yat sınıflarında mücadele etti. Marmara Denizi'nin farklı parkurlarında gerçekleşen yarışlarda yelkenciler, değişken rüzgâr koşulları karşısında hız, strateji ve takım uyumlarını ortaya koydu. Final yarışının tamamlanmasıyla birlikte 14. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın dereceye giren ekipleri de belli oldu. Organizasyonun son akşamında düzenlenen şampiyon ekipler alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak ödüllerini aldı.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU TÜRK GECESİ İLE TAÇLANDI

Ödül töreni, yelken dünyasının buluşma noktalarından biri haline gelen organizasyonun final coşkusunu da zirveye taşıdı. Kupa ve madalyaların sahiplerini bulduğu gecede, 'Türk Gecesi' temasıyla özel bir etkinlik de gerçekleştirildi.

Yelkenciler, ekipler, organizasyon paydaşları ve konukların bir araya geldiği gecede, yoğun yarış temposunun ardından sezonun önemli yelken buluşmalarından birini birlikte kutlama fırsatı yakalandı. Ödüllerin heyecanı ve Türk Gecesi'nin renkli atmosferiyle 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, geride unutulmayacak anılar bırakarak tamamlandı.

J70 sınıfı yarışlarında Team Nautique Yachting ekibi şampiyon oldu.

14. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın ilk üç gününe J70 sınıfının yüksek tempolu mücadelesi damga vurdu. 7-8-9 Ağustos'ta Kalamış açıklarında yapılan J70 yarışları; değişken rüzgâr, yağmur ve dalgalarla şekillendi. Ekipler, hız kadar doğru zamanlama ve stratejik hamleleriyle öne çıkmaya çalıştı. Genel klasman sonuçlarına göre Onur Ererdağ yönetimindeki Team Nautique Yachting ekibi, J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'nda birinci sıraya yerleşerek şampiyonluğu elde etti.

14. TAYK-Eker Olympos Regatta kapsamında Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen J70 Match Race yarışları, Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde 11-12 Ağustos'ta iki gün boyunca yüksek tempolu maçlara sahne oldu. Altı ekibin teknik beceri, taktik hamle ve stratejilerini ortaya koyduğu toplam 29 yarış sonucunda şampiyonluğa; Ahmet Eker yönetimindeki Eker Kaymak uzandı.

ŞAMPİYONLAR BÜYÜK FİNAL'DE KARŞI KARŞIYA GELDİ

14. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın bu yılki yeniliklerinden biri olan 'J70 Match Race - Eker Match Cup' ise şampiyonluk mücadelesini farklı bir boyuta taşıdı. 2026 şampiyonu Eker Kaymak, geçen yılın şampiyonu Doğa Arıbaş Sailing ile karşı karşıya geldi. Üç puana ulaşan ekibin kazanacağı Büyük Final'de ilk iki yarışı Doğa Arıbaş Sailing kazandı. Üçüncü yarışta Eker Kaymak farkı azaltırken, Doğa Arıbaş Sailing son yarışta da üstünlüğünü koruyarak Büyük Final'i lider tamamladı.