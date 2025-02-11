Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin dijital dönüşümüne yön verecek büyük bir adım attı. Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen Dijital Dönüşüm Lansmanı ile halkın belediye hizmetlerine daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacak 12 proje tanıtıldı.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yönetim tarzını, halka yaklaşımı, hizmete bakışı yeniden şekillendirerek, Manisa’nın ihtiyaçlarına odaklanan yeni bir yol haritası belirlediklerini vurguladı.

Başkan Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi sadece alt yapı hizmetiyle denildiğinde yol, su, kanalizasyonun yanında işte dijital alt yapısını da oluşturabilir bir belediye haline geldi. İnanın ki yaklaşık 10 ay önce geldiğimizde bunlarla ilgili maalesef hiçbir çalışma yoktu. Ama 10 ayda arkadaşlarım çok gayretli çalıştılar. Bu 12 projeyle biz artık Manisalı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran bir kurum haline geldik. Bunların devamı da gelecek. 5 yıl içerisinde sizlerin de sorunlarını dinleyerek daha birçok uygulamayla Manisa'nın vatandaşlarımın hizmetinde olacağız. Çünkü ben şunu biliyorum ki Manisa'da yaşayan 1,5 milyon kişi biz gerçekten çok büyük bir aileyiz. Onların her ferdi benim canımdır, birer aile bireyimdir. Ben biliyorum ki Manisa'da 1,5 milyon kişi her şeyin en iyisini, en güzelliğini hak ediyor” diye konuştu.

ACİL DURUMLARDA HAYAT KURTARACAK UYGULAMA MANİSA İÇİN ACİL

Lansmanın en dikkat çeken projelerinden biri, doğal afetler ve acil durumlar için geliştirilen “Manisa İçin Acil” uygulaması oldu.

ürkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Zeyrek, Manisa'nın da yüksek riskli bölgelerden biri olduğunu belirterek, afet anlarında hızla müdahale edebilmek için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

TOPLU TAŞIMA VE TRAFİKTE DİJİTAL DÖNEM

Manisa’nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi ulaşımı daha pratik hale getirmek amacıyla geliştirilen “Manisa İçin Ulaşım” uygulaması da tanıtıldı. Durağa ve otobüslere yerleştirilen QR kodlarla entegre çalışan Manisa İçin QR özelliği sayesinde de vatandaşlar, akıllı telefonlarıyla QR kodu tarayarak, bekledikleri otobüsün kaç dakika içinde geleceğini görebilecek ve talep ile önerilerini iletebilecek.

ÇİFTÇİYE DİJİTAL DESTEK MANİSA İÇİN TARIM

Tarımın başkenti Manisa’da, çiftçilere yönelik “Manisa İçin Tarım” platformu da hayata geçirildi. Çiftçilerin artık kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini vurgulayan Başkan Zeyrek, uygulamanın çiftçilere don, dolu vb. iklim riski uyarıları, zirai hastalık takibi, ekim ve gübreleme zamanlaması gibi kritik bilgiler sunacağını belirtti.

NİOBE, MANİSA İÇİN YAPAY ZEKA

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, yapay zeka destekli şehir yönetimi ile kentteki güvenliği ve yaşam kalitesini artıracak “Niobe Manisa İçin Yapay Zeka” sistemi de hayata geçirilecek. Başkan Ferdi Zeyrek, sistemin Manisa’yı daha güvenli, temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Niobe Manisa İçin Yapay Zeka projesi, akıllı şehircilik alanında Türkiye’ye örnek olacak ve şehir yönetiminde yeni bir dönemi başlatacak” dedi.

ALZHEİMER HASTALARI İÇİN BEN BURADAYIM PROJESİ

Sağlık alanında sunulan yeniliklerden biri de “Ben Buradayım” uygulaması oldu. Özellikle Alzheimer hastaları için tasarlanan proje kapsamında, hastalara verilen akıllı takip cihazları sayesinde, kaybolma riski olan bireylerin konumu anlık olarak takip edilebilecek. Cihazda bulunan QR kod özelliği sayesinde, kaybolan bireylerin kolayca yakınlarına ulaştırılması da sağlanacak.

ÜZÜM SÜPER APP İLE BELEDİYE HİZMETLERİ TEK PLATFORMDA

Büyükşehir Belediyesi, tüm belediye hizmetlerini ve şehirle ilgili önemli bilgileri tek bir çatı altında toplayan “Üzüm Süper App”i de tanıttı. Yapay zeka destekli asistanı ile bu uygulama, vatandaşlara belediye işlemlerini hızla gerçekleştirme, sosyal yardımlara erişme, şikayet bildirme ve şehirdeki güncel gelişmeleri takip etme imkanı sunacak. Sokağımda Ne Var? özelliği sayesinde vatandaşlar elektrik kesintileri, alt yapı çalışmaları ve çevredeki önemli noktalar hakkında anlık bildirimler alabilecek.

ALTYAPI YÖNETİMİ DİJİTALLEŞİYOR AYBİS SİSTEMİ HAYATA GEÇTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını daha düzenli ve verimli hale getirmek için Alt Yapı Yöneticisi Bilgi Sistemi (AYBİS) projesini de devreye aldı.

MANİSA.NET, MANİSA İÇİN İNTERNET

Lansmanda açıklanan projelerden biri de “Manisa.Net” projesi oldu. Kırsal bölgelerdeki öğrencilerin internet erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan proje kapsamında, 76 mahalle ve köyde ücretsiz internet noktaları kuruldu. Ayrıca afet durumları için 17 ilçede toplanma alanlarında ve parklarda, afet anında ihtiyaç olabilecek 64 noktada kesintisiz hizmet verebilecek internet sistemi kuruldu. Ayrıca, toplamda 139 lisenin çevresini de kapsayan 209 cadde, sokak ve meydanda vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği ücretsiz internet noktaları için çalışmalar başlatıldı.

ÇOÇUĞUM GÜVENDE UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanal dünyada güvenle gezinmelerini sağlamak amacıyla gelecek dönemde ailelere yönelik kapsamlı bir destek programı başlatmayı planlıyor. İnternetin sunduğu fırsatlar kadar getirdiği risklere karşı çocukların korunması için bilinçlendirme çalışmaları düzenlenecek ve ebeveynlere rehberlik ile eğitimler sunulacak.

Geliştirilen uygulamaların Apple Store veya Google Play üzerinden indirilebileceğini dil getiren Başkan Zeyrek, “Bu uygulamaları kullanın çağrısı yaptı.