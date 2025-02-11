Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak ‘1/100 bin Ölçekli 2050 Vizyonu Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını 17 ilçedeki muhtarlarla bir araya gelip görüş ve düşüncelerini alarak sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ kapsamında toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 17 ilçedeki muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi, dağ yöresi, İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’nın ardından Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerindeki muhtarlarla buluşarak kente dair fikir ve önerilerini dinledi. Bursa Planlama Ajansı ve Bursa Muhtarlar Derneği iş birliğinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan Bölgesel Muhtarlar Çalıştayı’na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, şehir plancıları, akademisyenler ve muhtarlar katıldı.

Katılımcılık anlayışı gereği muhtarların düşüncelerini dinlemek istediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, kentin, ilçelerin ve mahallelerin sorunlarını çözmek üzere milletin takdirini alarak göreve başladıklarını ifade etti.

Kent Anayasası olan 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nda muhtarların önerilerinin de yer alması için bu toplantıları düzenlediklerini dile getiren Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin tüm dinamikleriyle görüşmelerde bulunuyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını muhtarlarımız daha yakından biliyor. Kentler, yalnızca belediye başkanları ve yerel idareciler tarafından planlanamaz ve yönetilmez. Tüm kesimlerle bir araya gelerek hazırladığımız 2050 hedefli planı, en doğru şekilde gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Muhtarların bu plana olan katkıları bu yüzden önemlidir. Mahallelerimizin sorunlarını bizlere iletiyorsunuz. Çözümleri için çalışıyoruz” dedi.

Tüm planlama süreçlerini Bursa Plan çatısı altında toplayarak yöneteceklerini söyleyen Başkan Bozbey, Bursa’da herkesin gülümseyeceği, yeşil dokunun ve kültürel alanların arttığı plan anlayışını ortaya koyacaklarını belirtti.

Çevreye yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, Nilüfer Çayı’nın tekrar temiz akmasını tüm Bursalılarla birlikte başaracaklarını ifade etti. Görülen olumsuzlukların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesini isteyen Başkan Bozbey, “Havamızı ve suyumuzu önemsiyoruz. Kurulan ekipleri, Nilüfer Çayı’nı adım adım takip ediyor. Çağımıza karşılık veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bu kent hepimizin. Kaçak inşaatlar konusuna asla müsaade etmeyin. Şikayet edin. Bu kentin toprağı, suyu, havası temiz olmalı. Halkımızla birlikte bunu yapabilecek bilgi birikimimiz de var. Bunu hepimiz sağlayacağız. Onun için bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve Nilüfer Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da kentin önümüzdeki 25 yılını ele alan planın çalışmalarına muhtarlardan başlanmasının önemine değinerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve ekibine teşekkür etti.

Çevre Düzeni Planı Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi de plan hakkında katılımcılara sunum yaparak bilgi verdi.