Manisalılara verdiği sözleri tutmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırıldığını duyurmasının ardından kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş ile ilgili müjdeleri de Manisalılarla paylaşmış ve sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaç ücreti gibi işlemlerin ücretsiz olacağı açıklamıştı. Kendilerine sorulmadan takılan kartlı sayaçlar nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan Manisalılar, hem zorunluluğun kaldırılması hem de işlemlerin ücretsiz yapılması dolayısıyla Başkan Zeyrek’e teşekkür etti. MANİSA (İGFA) - Göreve geldiği günden beri verdiği sözleri yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırıldığı haberinin ardından karlı sayaçtan mekanik sayaca geçmek isteyen abonelere de müjdeler vermişti. Başkan Zeyrek açıklamasında “Kartlı sayaçların mekanik sayaca dönüşüm işlemi, mevcut kartlı sayaçlar yerinden hiç sökülmeden üç beş dakikalık kısa bir sürede kurumumuzun teknik ekiplerince yerinde yapılacaktır. Bu işlemleri yaparken abonelerimizi düşünerek sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaç ücreti gibi işlemleri, abonelerimize ÜCRETSİZ yapmayı planladık” ifadelerini kullanmıştı.

SAYAÇ DEĞİŞİM İŞLEMLERİ 1 HAZİRAN İTİBARİYLE BAŞLAYACAK

1 Haziran’da sayaç değişimlerinin başlayacağını açıklayan Başkan Zeyrek; “1 Haziran itibariyle başlayacağımız sayaç değişim işlemlerinde abonelerimiz, sadece 45 metreküp güncel su ücreti karşılığı depozito ücreti ödeyerek kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçebilecek. Bu 45 metreküplük depozito ücreti Haziran ayı için damga vergisiyle birlikte 784 lira 15 kuruş olarak hesaplanmıştır. Depozito adı altında abonelerimizden alınan bu bedel yasal olarak alınmak zorunda olup, kurumumuzun kasasında emanet olarak duracak bir bedeldir. Abonelerimiz bu ücreti aboneliklerini sonlandırmaları halinde idaremizden geri almak üzere güvence bedeli olarak ödemektedirler. Aboneliğini sonlandıran abone sahibi, aboneliğini hangi tarihte sonlandırmış ise o dönemdeki 45 metreküplük güncel su ücret tarifesine göre geri iade edilecektir” açıklamalarında bulunmuştu.

BİZE RESMEN İŞKENCE ÇEKTİRDİLER

Kendilerine sorulmadan takılan ve ücretleri de yine Manisalılardan alınan kartlı sayaç nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan vatandaşlar Başkan Zeyrek’e teşekkür etti. Kartlı sayacın kendileri için eziyet olduğunu ifade eden Ramazan Soğancı; “Kartlı sayaçtan hiç memnun değiliz. Değiştirmeyi düşünüyoruz. 1 Haziran’da biz de başvurumuzu yapacağız. Değiştirebilme seçeneğimizin olması çok doğru bir karar. Yıllardır bu konuda mağdurduk. Yakın bölgelerde karta su yükleme noktaları yok. Su aniden bittiğinde de sorunlar yaşıyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde yedek krediyi kullanmışız, farkında değiliz. Unutmuşuz su yüklemeyi. Gecenin bir yarısında su yükleme noktası bulmaya çalıştık. Daha önce benim normal sayacım vardı, habersiz bir şekilde değiştirilmişti. İstemememize rağmen yüklü miktarda para ödemek zorunda kalmıştık. Sayacın tarihi geçti denilerek değiştirildi. Normal sayaca çevirmek için birkaç kere de başvuruda bulundum. Önümüze türlü türlü engeller çıktı. Ama şu an gördük ki yapılabiliyor. Geç kalmış bir uygulama. Bize resmen işkence çektirdiler. Yaşlı insanlarımız da çok zorlanıyor” dedi.