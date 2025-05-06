Baharın gelişi ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen Hıdırellez, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği şenlikte coşkuyla kutlandı.MANİSA (İGFA) - Manisalıların Hıdırellez coşkusuna ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geleneksel Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayıp dilek tuttu.

Başkan Zeyrek, üzerine, “Hak, hukuk, adaletin herkese eşit olduğu, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ülkede yaşamak ve yaşatmak istiyorum’ yazılı notunu dilek ağacına astı.

Meydandakilere seslenen ve dostluğun, kardeşliğin, beraberliğin, umudun en büyük temsilcisi olan Hıdırellez’de birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa’yı inşa etmek için 13 ay önce birlikte baharı müjdelediklerini belirterek, "Baharı sizlerle birlikte getirmiştik, umudu sizlerle birlikte yaşatmıştık. Bana, yarınlarımıza daha yaşanılabilir bir Manisa’yı yönetmek için verdiğiniz güvenoyundan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.