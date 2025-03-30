Manisa, Ramazan ayı boyunca dört bir yanında kurduğu iftar sofralarıyla on binlerce insanı bir araya getirdi. Ramazan ayının bereketinin son buluşması, şehit aileleri ve gazileri ile oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının son buluşmasını şehit aileleri ve gazileriyle yaptı.

Anemon Otel’de düzenlenen iftar yemeğine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, derneklerin başkan ve yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile belediye bürokratları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, yaptığı konuşmada, Başkan Ferdi Zeyrek’in selamlarını iletti. Ramazan’ın son gününde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu belirten Ulaş Aydın, “Mübarek Ramazan ayında, bayram arifesinde sizlerle bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz; ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için büyük fedakarlıklar göstermiş, gerektiğinde canlarını ortaya koymuş kahramanlarımızdır. Bugün burada bulunmamızın en büyük sebebi, sizlere duyduğumuz minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade etmektir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve gazilerimiz, her zaman milletimizin baş tacıdır” ifadelerini kullandı.

Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek öncülüğünde Meclis kararı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü’nü kurduklarını hatırlatarak, “Böylelikle sizlere daha iyi hizmet sunmayı amaçladık. Şehitlerimizin ve vefat eden gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak adına hayır yemekleri düzenliyor, gazilerimizin sağlık sorunlarında hastanelere ulaşımında destek sağlıyoruz. Moral ve dayanışmayı artırmak adına etkinlikler ve geziler düzenliyoruz. Son olarak değerli gazilerimizi Ankara’ya götürerek tarihimizle buluşturduk. Tüm birimlerimizde, şehit yakınları ve gazilerimizin taleplerine öncelik veriyoruz. Hayatınıza bir nebze olsun katkı sunabilmek, yanınızda olduğumuzu hissettirebilmek bizim için büyük bir sorumluluk ve gönülden bir borç. Bu anlayışla başta Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim” diyerek desteğin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade etti.



Şehit aileleri ve gaziler için gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle derneklere plaket sunuldu.

Türkiye Şehit Gazi Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Sefer Dayı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Abdullah Karakaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cennet Körük, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Başkanı adına Başkan Yardımcısı Abdulkadir Kucur, Türkiye Şehit Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Mustafa Çınarlı ve Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Taner Çetin’e plaket takdim edildi.

