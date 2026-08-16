Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Evde Bakım Hizmetleri' kapsamında yaşlı, engelli ve sağlık sorunları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürerek, onların yalnız olmadığını hissettirmeye devam ediyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Evde Bakım Hizmetleri' kapsamında öz bakımını gerçekleştiremeyen, ev temizliğini yapamayan ve bu konuda destek alabileceği kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Bu doğrultuda 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 5 bin 541 vatandaşa öz bakım, 2 bin 440 haneye ise ev temizliği hizmeti verildi.

VATANDAŞIN İHTİYACINA GÖRE DESTEK

Evde Bakım ekipleri, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veriyor. Böylelikle vatandaşlar, yaşam alanlarından ayrılmadan ihtiyaç duydukları desteğe ulaşabiliyor.

5 BİN 541 VATANDAŞA ÖZ BAKIM HİZMETİ

2026 yılının ilk altı ayında 5 bin 541 vatandaşa öz bakım hizmeti verildi. Saç ve sakal kesimi, tırnak bakımı, banyo ve genel vücut temizliği gibi uygulamalarla kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı. Öz bakımını tek başına gerçekleştiremeyen vatandaşların bu alandaki ihtiyaçları düzenli olarak giderildi.

2 BİN 440 HANEDE KAPSAMLI TEMİZLİK

Ev temizliği hizmetiyle de temizlik yapamayacak durumda olan vatandaşların yaşam alanlarına destek götürüldü. Ocak-Haziran döneminde 2 bin 440 hanede gerçekleştirilen çalışmalarda odalar, mutfak, banyo ve ortak kullanım alanları temizlendi. Böylelikle vatandaşların evlerinde temiz ve düzenli bir yaşam alanına sahip olmaları sağlandı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN SOSYAL DESTEK

'Evde Bakım Hizmetleri' ile vatandaşların günlük yaşamlarına dokunan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşları evlerinde yalnız bırakmıyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hizmetlerden yararlanmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.