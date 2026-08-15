İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği iş birliğinde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde düzenlenen Avrupa Drama Buluşmaları (European Drama Encounters-EDERED) 2026 Uluslararası Drama Kampı, Türkiye, Almanya ve Yunanistan'dan 31 genci buluşturdu.

İZMİR (İGFA) - Avrupa Drama Buluşmaları 2026 Uluslararası Drama Kampı, bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği iş birliğinde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyor. Türkiye, Almanya ve Yunanistan'dan 31 gencin katıldığı kampta, yaratıcı drama aracılığıyla kültürlerarası etkileşim sağlanıyor. 1982 yılından bu yana çeşitli Avrupa ülkelerinde düzenlenen EDERED, 17 Ağustos'ta sona erecek. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'ne bağlı kütüphanelerden aktif olarak yararlanan İzmirli gençler de kampta yer alıyor. Yabancı dil ve dramaya ilgi duyan gençler, atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Sosyal Projeler Şefi Mine Yıldız, 'Bu yıl etkinlik, 'Dünyanın Kütüphanesi; Gerisi henüz yazılmadı' temasıyla yapılıyor. Burada bir dünya kütüphanesi oluşturma fikri üzerinden çalışmalar yürütüyoruz. Dünya kütüphanesi aslında soyut bir kavram. Her katılımcının kendi hikâyesiyle geldiği, diğer ülkelerden gelen arkadaşlarıyla beraber yeni bir hikâye oluşturduğu, hikâyelerin birleştiği ve kültürlerarası etkileşimin gerçekleştiği bir kurgudan bahsediyoruz. Çalışmanın sonunda da 16 Ağustos'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gösterimiz düzenlenecek' bilgisini verdi.

'ORTAK ÖYKÜLER OLUŞTURULDU'

Aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Emel Pektezel ise 'Kültürlerarası etkileşimin, uluslararası iş birliklerinin ve dünyanın farklı noktalarındaki aynı yaş grubundan gençlerin bir araya geldiği, dramayla buluştuğu aktif öğrenme alanlarının önemini deneyimliyoruz. Bu kamptaki en önemli çıktı, ortak öykülerin ve dünyanın farklı noktalarından gelen katılımcıların beraberlerinde getirdikleri yaşam deneyimlerinin İzmir'den yola çıkarak dünyaya yayılması. Bu yılın teması 'Dünyanın Kütüphanesi; Gerisi henüz yazılmadı.' Bu kampla 10 gün boyunca hikâyenin geri kalanını hep beraber yazıyoruz' diye konuştu.

Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı ve EDERED Başkanı İhsan Metinnam, 'Kampımız oldukça verimli geçiyor. Katılımcıların tamamı kısa sürede kaynaştı. Çok güzel bir iş birliği içinde çalışıyorlar ve ülkelerini çok güzel bir biçimde temsil ediyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bize sunduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz' dedi.

EDERED'in bu yılki sanat yönetmenlerinden İnanç Eti ise 'Gençlerimiz sadece drama ve tiyatroyla bir arada bulunmuyor, aynı zamanda kültürel etkileşimlerde bulunuyorlar. Her gün sahile iniyorlar, kendi ulusal kültürlerini ifade etmek adına etkinlikler yapıyorlar. Kamp kapsamında DJ performansımız oldu, sinema gecesi düzenleyeceğiz. Kısaca hem sosyal hem sanatsal hem de kültürel farklı etkinliklerle bir arada oluyorlar. Bu yıl üç ülkeden üç eğitmenimiz var. Her grupta üç ülkeden de katılımcılar bulunuyor ve İngilizce iletişim kuruluyor. Biz de İhsan Hoca ile birlikte onların sanatsal bakış açılarını tek bir potada eritmeyi amaçlıyoruz. EDERED, çok uzun yıllardır devam eden bir gelenek. Gelecek yıl da farklı bir ülkede yine ülkemizi temsil edeceğiz' ifadelerini kullandı.