Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kitapların birleştirici gücünü kentin farklı noktalarına taşımak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sosyalleşmenin her alanında buluşturmaya devam ederken, bu kapsamda 'Okuyan Şehir Kulübü'nü tanıttı. Değirmendere sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, ellerinde dövizlerle yürüyerek okuma kültürüne dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen kitaplarla buluşan katılımcılar, kitap sevgisini pekiştirirken, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmaya yönelik anlamlı bir farkındalık oluşturdu.

VAPURDA 'KUYUCAKLI YUSUF' OKUNDU

Okuyan Şehir Kulübü grup liderleri, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nden başlayan yolculukta Sabahattin Ali'nin 'Kuyucaklı Yusuf' adlı eserini birlikte okudu. Çello dinletisinin eşlik ettiği yolculukta Körfez'in eşsiz manzarası kitapların dünyasıyla buluştu. Grup liderleri, vapurda seyahat eden vatandaşlarla da iletişim kurarak onları ortak okuma deneyimine davet etti. Kitaba ilgi gösteren vatandaşlara 'Kuyucaklı Yusuf' hediye edilirken, farklı yaş gruplarından insanların aynı eser etrafında buluşmasına da vesile olundu.

Vapur yolculuğunun ardından Okuyan Şehir Kulübü grup liderleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç'un da katılımıyla Değirmendere sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi.

'Okuyan Şehir Mutlu Şehir' ve 'Her Kitap Bir Dost, Her Satır Bir Hikâye' dövizleriyle gerçekleştirilen yürüyüşte Okuyan Şehir Kulübü tanıtılarak vatandaşlara kitap hediye edildi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sırasında balkon ve pencerelerden seslenen vatandaşlar da kitaplara yoğun ilgi gösterdi. Grup liderleri, kendilerine ulaşan vatandaşlara kitapları sepetlerle ulaştırdı. Böylelikle kitap paylaşımının sıcaklığı, Değirmendere sahilinden sokaklara ve evlere kadar ulaştı.

OKUYAN ŞEHİR KÜLTÜRÜ KENTİN HER NOKTASINDA

'Körfez'e Açılan Sayfalar' programıyla kitap okuma alışkanlığının desteklenmesine ve kitap paylaşımının daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, kitapları farklı mekânlarda vatandaşlarla buluşturarak Okuyan Şehir kültürünü Kocaeli'nin dört bir yanında yaygınlaştırmayı sürdürüyor.