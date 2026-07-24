Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlerin en önemli karar süreçlerinden biri olan YKS tercih döneminde de yanında olmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. AKM'de oluşturulacak Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası'nda uzman rehber öğretmenler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında adaylara doğru tercih yapabilmeleri için öğrencilere destek sağlayacak.

AKM'de kurulacak Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası'nda adaylar, uzman rehber öğretmenlerin desteğiyle tercihlerini daha bilinçli şekilde yapabilecek.

AKM'DE TERCİH DESTEĞİ

29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında AKM'de hizmet verecek Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası'nda uzman rehber öğretmenler, adaylarla birebir görüşerek tercih sürecine rehberlik edecek.

GELECEĞE DOĞRU ADIM

Tercih sürecinde öğrencilerin puanları, başarı sıralamaları, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda en doğru kararı verebilmeleri için destek sunulacak. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde oluşturulacak tercih listeleriyle gençlerin geleceğine yön verecek bu önemli süreç daha bilinçli şekilde yürütülecek.

'DOĞRU TERCİH İÇİN YANINDAYIZ'

'Doğru tercih için yanındayız' sloganıyla gerçekleştirilecek uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi, tercih döneminde tüm adaylara kapılarını açacak. Büyükşehir, doğru tercih yapma yolunda adayların yanında olarak geleceklerine güvenle adım atmalarına katkı sunacak.