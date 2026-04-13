Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Gördes Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Ahmet Büke Memleketinde' söyleşi ve konser programı, sanatseverlerden tam not aldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde başlayan etkinlikler dizisi, yazarın memleketi olan Gördes ilçesinde devam ederek geniş kitlelere ulaştı.

Edebiyat ve müziği harmanlayan programın ilk durağı, Uğur Mumcu Sahnesi oldu.

Etkinlik öncesinde yazar Ahmet Büke, Prof. Dr. Alp Yücel Kaya ve Nuray Önoğlu ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuklarını Türk edebiyatına sundukları değerli katkılardan dolayı tebrik etti. Programa ayrıca Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke de katıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ilk bölümünde, 'İktisat Tarihi Bağlamında Ahmet Büke Edebiyatı' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide Ahmet Büke'nin anlatı evreni, toplumsal meselelere yaklaşımı ve edebi kimliği derinlemesine ele alındı. Programın ikinci bölümünde ise 'Deli İbram'dan Arap Ali'ye' isimli konserle Ozan Çoban, Salih Nazım Peker ve Melih Yeşilbağ sahne aldı. Keyifli anların yaşandığı konserin ardından yazar Ahmet Büke, okurları için kitaplarını imzaladı. Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki coşku, Ahmet Büke'nin memleketi Gördes'e de taşındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Gördes Belediyesi iş birliğinde Gördes'te geniş bir katılım ile gerçekleştirilen özel buluşma, farklı ilçelerdeki edebiyat tutkunlarını aynı çatı altında bir araya getirerek çok yönlü bir kültür sanat şölenine dönüştü.