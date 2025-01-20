Manisa’nın 17 ilçesinde hemşerileriyle bir araya gelemeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, hafta sonunda Şehzadeler ilçesinde kırsal 4 mahalleye ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Ferdi Zeyrek, tarımsal kalkınma için çiftçilere yönelik projelerle üretimi desteklediklerini belirtti. Her zaman çiftçinin yanında olacaklarını belirten Zeyrek, kooperatifleşmenin önemine de değindi “50 dönüm altındaki çiftçilerimize yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulunduk. Gübre ve ekipman desteği yaptık. Üretim için destek istiyorlar, onun da desteğini vereceğiz. Çuvaldaki üzüm para etmiyor. Kooperatifleşerek bu üzümleri 40-50 gramlık poşetlere koyduğumuz zaman kazanmaya başlayacaksınız. Kooperatif olunca kazanmaya başlayacaksınız” diyerek kooperatifleşmenin öncülüğünü yapmak istediğini söyledi.

Manisa’yı Sosyal Belediyecilik ile Tanıştırdık

“Sosyal belediyecilik hizmetleri daha önce Manisa’mda yoktu” diyen Başkan Zeyrek, ilk günden itibaren sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade ederek bu alanda yaptıkları hizmetleri anlattı. Zeyrek, “Sosyal yardımlarımız da var. Bunun için belediyeye gelmenize veya araya partili, tanıdık sokmaya gerek yok. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesine girin, sosyal yardım kısmında size uygun olanı seçip, başvurunuzu yapın. Bizim ekiplerimiz sizleri arayacaktır. Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz Halk Ekmek, Halk Mandıra’yı açtık. Yüzde 25 daha ucuza peynir ve süt ürünlerini halkımızla buluşturuyoruz. Kent Lokantası’nı açtık. Yeni başladık, sayısını arttıracağız. 7 bin 500 anneye, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan Anne Kart’larını dağıttık. Evde bakım hizmeti veriyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız başvuru yapabilir. 400 mahallede internet hizmeti yoktu 175 tanesine internet hizmeti veriyoruz. Günaydın çorbası dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapıyoruz” sözleriyle belediyenin yenilikçi projelerini vatandaşlarla paylaştı.

Alzheimer Hastaları için Bileklik

Önümüzdeki günlerde başlayacak ve önemli bir sorunu çözüme kavuşturacak bir projeden de bahseden Zeyrek, “2 bin Alzheimer hastası için ailelerine bileklik dağıtacağız. Artık aileler yakınlarının nerede olduğunu telefonda takip edebilecek” bilgisini verdi.

Şeffaflık ve Ulaşıma Destek Vurgusu

Tüm belediye hizmetlerinin şeffaf olduğunu vurgulayan Ferdi Zeyrek, yapılan harcamalarının her ay belediyenin sitesinden yayınlandığını söyledi. Toplu ulaşıma da destek verdiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, “Ulaşımdaki arkadaşlar kontak kapatma seviyesine gelmişti. Vatandaşlar durakta araç beklerken araçlar da garajda bekliyordu. Durakta bekleyen kimse olmasın diye, toplu ulaşıma her ay 50 milyon destek veriyoruz. 15 yeni otobüs aldık, onlar da takviye olacak” diye konuştu.

“Herkes İmara Kavuşmuş Olacak”

Mahallelerin imar sorunu olduğunu bildiğini söyleyen Zeyrek, “En büyük sorunlarımızdan birisi de imar. Yerleşik alan sınırını belirlemek benim öncelikli işim olacak. 1/5000 imar planlarını bakanlığa sunduk. Herkes imara kavuşmuş olacak” diyerek çözüm için konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

“Siz Arıtmayı Yapmayanlara Kırmızı Kart Gösterdiniz”

Hamzabeyli Mahallesi’nde yapılan arıtma tesisi için vatandaşlardan teşekkür alan Başkan Zeyrek, “Muhtarım arıtma tesisini yaptık diye teşekkür etti. Muhtarım, o teşekkürler size. Bize düşen görevi yaptık biz. Sizler de görevi olduğu halde yapmayanlara seçimde kırmızı kart gösterdiniz. Seçimden önce buraya menfezleri gönderdiler, hizmet geliyor dediler ama gelmedi. O menfezler orada kaldı. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehzadeler ilçesine ayrılan 300 milyon liralık bütçe var. Paramız ortak, nereye nasıl harcayacağımıza birlikte karar vereceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel hizmeti almasını istiyorum. Sizin emanetinizi son güne kadar taşıyacağımdan emin olun” dedi.

“Bir Zihniyeti de Değiştirdik”

Yeşilköy Mahallesi’nde su deposunu da yerinde inceleyen Başkan Zeyrek, “Her hafta bir ilçeyi ziyaret ediyorum. Sorunları yerinde görüyorum. Mahallenin girişindeki su deposunu gördüm, inceledim. 30-40 yıldır aynı depodan su içiyorsunuz. MASKİ ekiplerine talimat vereceğim artık temiz su içeceksiniz. Biz 31 Mart’ta sadece bir ismi değil bir zihniyeti de değiştirdik” diyerek temiz su temin edecek bir sistem kurulacağını belirtti.

Başkan Durbay: “Hizmete Devam Edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte vatandaşlara seslenen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “Birçok kez bir araya geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz. İlk defa Büyükşehir Belediye Başkanı Çobanisa’ya geliyor. Verdiği sözleri tutmanın gururuyla birlikteyiz. Çöp sorununuz vardı, çözdük. Ulaşım sorunlarınız vardı, artık otobüsler 3 kişiye 5 kişiye de geliyor. Sondaj çalışmalarımız var, devam edecek. Mahallerimize temizlik personelleri görevlendirdik. Eskiyen çöp konteynırlarını yenileriyle değiştiriyoruz. 25 çöp kamyonumuzdan 12’si çalışmaz haldeydi. Bunlara ekleme yaptık, yenileri geliyor. 2 kreşimiz vardı, 3’ncüsünü açmaya hazırlanıyoruz. Ova yollarının bakımlarını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kilit parke çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskiden büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ayrımı vardı. Artık o ayrımı ortadan kaldırdık. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi birlikte ortak çalışma yapıyoruz” diye konuştu.