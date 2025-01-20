İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, partisinin il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlattı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözler dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılması üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ilk açıklama geldi.

Soruşturma hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Genel Başkan Ümit Özdağ, söz konusu konuşmanın Antalya’da yapılan Zafer Partisi 4. İl Başkanları Çalıştayı’nda gerçekleştiğini belirtti. Özdağ, "Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz.” dedi.

https://twitter.com/zaferpartisi/status/1881259350964015519