Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Adala Hermos Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve Onur Akın konseriyle büyük ilgi gördü. Vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Salihli'deki 27. Adala Hermos Kültür ve Sanat Festival programı, Adala Cumhuriyet Meydanı'ndan Mehmet Malçuk Stadyumu'na kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Aslan ile Selim Akbıyıkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu kapsamda Kazakistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gelen halk dansları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Bando ekipleri de korteje renk kattı. Stadyumda sergilenen gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gecenin finalinde sahne alan sanatçı Onur Akın, sevilen eserlerini binlerce vatandaşla birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Konser öncesinde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Adala'nın doğal ve kültürel değerleriyle Manisa'nın en özel noktalarından biri olduğunu belirterek, festivalin her yıl daha da büyüyerek yoluna devam edeceğini söyledi. Adala'ya uzun yıllardır geldiğini ve bölgeyle güçlü bir bağının bulunduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festivalin ilçeye yakışır bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Sanatçı Onur Akın'ın festivale ayrı bir değer kattığını dile getiren Başkan Dutlulu, 'Bu yıl belediyelerimizin katkılarıyla çok güzel bir festival gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü organizasyonlarla Salihli'yi ve Adala'yı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz' dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Dutlulu ve protokol üyeleri tarafından sanatçı Onur Akın'a çiçek takdim edildi.