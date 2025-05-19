Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan aldığı hibe desteği ile başladığı 2 bin 500 dekar arazinin suyla buluşacağı, 378 üreticinin faydalanacağı Öveçli Kapalı Sistem Sulama Projesi’nde sona gelindi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek vermek için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Yaptığı projelerle üreticilerin yanında olduğunu gösteren Büyükşehir Belediyesi, tamamladığı sulama projesiyle de zeytin üreticilerinin gelirlerini arttırmayı hedefliyor.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan Öveçli Kapalı Sistem Sulama Projesi, 2 bin 500 dekar araziyi suyla buluşturacak ve 378 üretici bu projeden faydalanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kırkağaç İlçesi’nde uygulamaya başladığı proje kapsamında, kapalı sistem sulama sistemleri ve suyun verilmesinde kullanılacak olan tesis tamamlandı. Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri, hazır hale gelen tesiste incelemelerde bulundu. Tesisten kısa süre içinde 2 bin 500 dekar araziye su verilmesi ve böylelikle 378 üreticinin gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Öveçli Projesi’ni tamamlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.