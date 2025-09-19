19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Manisa’da tören düzenlendi. Yürüyüş ve çelenk sunma programıyla devam eden törende, birlik ve beraberlik mesajları verildi.MANİSA (İGFA) - Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı verilmesinin 104. yılı ve Gaziler Günü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı’nda tören gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşle başlayan programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, protokol üyeleri, askeri erkan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Manisalı vatandaşlar katıldı.

Törende Manisa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Karakaş’ın konuşmasından ardından Murat Germen Ortaokulu öğrencisi Mahmut Keskin ‘Gaziler Günü’ adlı şiiri okudu. Bir diğer öğrenci Zeynep Türkyılmaz ise ‘Gaziler’ şiirini seslendirdi. Şiirler okunduktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekibi tarafından sergilenen halk oyunu gösterisiyle program sona erdi.