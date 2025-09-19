Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü’nde vefa örneği göstererek şehrin 16 ilçesinin tamamında vatanı müdafaa ederken gazilik şerefine nail olan vatandaşların tek tek kapısını çaldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 19 Eylül Gaziler Günü’nde 16 ilçenin tamamında vatanı müdafaa ederken gazilik şerefine nail olan gazileri ziyaret etti, hatırlarını sorup güzel temenniler iletti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gazilerle sohbet etti, hatırlarını sordu, hediyeler takdim etti. Ziyarette kahramanlık hikayeleri konuşuldu, talepler dinlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını ileten yetkililer, Büyükşehir’in gaziler ve şehit yakınları ile ilgili ortaya koyduğu hassasiyeti ifade ederek, “Her zaman yanınızdayız” mesajını iletti.

Ziyarette gazilerin hatıralarını yaşatmaya ve yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, “19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle 16 ilçede gazileri ziyaret ettik. Şunu çok iyi biliyoruz ki, gazilerimizvatan uğruna yaptıkları fedakârlıklarla milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Bizler de bu anlamlı günde onların yanında olduğumuzu hissettirmek, gönüllerine dokunmak için ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Tekrar kıymetli gazilerimizin bu özel gününü kutluyor, şehitlerimize ise Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.