Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde adını taşıyan Prof. Dr. Ahmet Cevizci Seminer Salonu, Arena Eğitim Kurumları'nın katkılarıyla yenilendi. Destek, merhum hocanın anıldığı programda teşekkür plaketi ile taçlandırıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye felsefe alanının öncülerinden Prof. Dr. Ahmet Cevizci'nin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Prof. Dr. Ahmet Cevizci'yi Anma Programı'na ev sahipliği yaptı.

Program, 1 Aralık'taki vefat yıl dönümü öncesinde Rektör Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Arena Eğitim Kurumları yetkilileri, Cevizci ailesi ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, seminer salonunun yenilenmesine destek veren Arena Eğitim Kurumları'na teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi alan Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, Uludağ Üniversitesi ile köklü akademik iş birliğine dikkat çekerek, 'Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş olsak da ortak paydamız vatanımız. Bu topraklara borcumuz var ve eğitime katkı sunmak bizim için büyük mutluluk' ifadelerini kullandı.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz ise merhum hocanın akademik katkılarına vurgu yaparak, 'Ahmet Hoca, üniversitemize çok büyük katkılar sunmuş kıymetli bir bilim insanıydı. Onun isminin ve mirasının yaşatılması bizler için çok önemli' dedi. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman da, Arena Eğitim Kurumları'na yaptığı katkı için teşekkür etti. Program, Prof. Dr. Ahmet Cevizci'nin akademik çalışmalarının ve anılarının yad edilmesiyle sona erdi.