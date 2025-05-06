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Manisa Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu organizasyonu ile Yunusemre Karaveliler Mahallesinde bahar şenliği gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Bahar Şenliğine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı   Emine Özge Arslan  ve Mesut Doğan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan,  Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu,  siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahar şenliğinde  davetlilere  el yapımı gözleme  vekahvaltı  ikram edildi. Yuntdağ bölgesinde kadınların el emeği ürünler standa  sergilendi. Müzik eşliğinde oyun havaları oynandı. Davetliler unutulmaz dakikalar yaşatıldı.

Davetliler  Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'ya bahar şenliğini hazırladığı için teşekkür etti ve her yıl tekrarlanmasını istediler.

Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise "Yunusemre Karaveliler Mahallesinde sabah gelen misafirlerimize sabah kahvaltısı verildi. Siyasi Pati temsilcileri katıldı. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın el ile yaptığı  ürünler sergilendi. Stantlarda zeytin yağı ve zeytinlerin  tanıtımı yapıldı. Müzik eşliğinde bir bahar şenliği yapıldı.  Bundan sonra Yuntdağ bölgesinde bu tür etkinlikler daha da yaygınlaşarak devam edecek"  dedi.

Kaynak: igf