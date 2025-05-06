Manisa Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu organizasyonu ile Yunusemre Karaveliler Mahallesinde bahar şenliği gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Bahar Şenliğine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Mesut Doğan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahar şenliğinde davetlilere el yapımı gözleme vekahvaltı ikram edildi. Yuntdağ bölgesinde kadınların el emeği ürünler standa sergilendi. Müzik eşliğinde oyun havaları oynandı. Davetliler unutulmaz dakikalar yaşatıldı.

Davetliler Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'ya bahar şenliğini hazırladığı için teşekkür etti ve her yıl tekrarlanmasını istediler.

Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise "Yunusemre Karaveliler Mahallesinde sabah gelen misafirlerimize sabah kahvaltısı verildi. Siyasi Pati temsilcileri katıldı. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın el ile yaptığı ürünler sergilendi. Stantlarda zeytin yağı ve zeytinlerin tanıtımı yapıldı. Müzik eşliğinde bir bahar şenliği yapıldı. Bundan sonra Yuntdağ bölgesinde bu tür etkinlikler daha da yaygınlaşarak devam edecek" dedi.